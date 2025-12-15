हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां शादी से पहले दुल्हन के तोड़ दिए जाते हैं 2 दांत, मामा लेकर आते हैं हथौड़ा

यहां शादी से पहले दुल्हन के तोड़ दिए जाते हैं 2 दांत, मामा लेकर आते हैं हथौड़ा

दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जहां दुल्हन के दांतों को तोड़ने की अनोखी परंपरा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस दौरान मामा का हथौड़ा और खास औषधि इस सांस्कृतिक अनुष्ठान का अहम हिस्सा हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Dec 2025 02:36 PM (IST)
दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जहां दुल्हन के दांतों को तोड़ने की अनोखी परंपरा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस दौरान मामा का हथौड़ा और खास औषधि इस सांस्कृतिक अनुष्ठान का अहम हिस्सा हैं.

दुनिया में हर जगह शादी की अलग-अलग रस्में होती हैं. जहां अलग-अलग तरह के नियम और रिवाज निभाए जाते हैं. कहीं शादी में जूते में शराब डालकर पीने की रस्म है, तो कहीं दूल्हा बैल के ऊपर चढ़कर ताकत दिखाता है, कहीं लोग दूल्हा-दुल्हन के ऊपर चलते हैं. लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां शादी के पहले दुल्हन के दो दांत तोड़ दिए जाते हैं.

चीन के गेलाओ जनजाति में एक ऐसा प्रथा आज भी जीवित है, जिसे सुनकर दुनिया के अधिकांश लोग हैरान रह जाते हैं. यहां शादी से पहले दुल्हन के दांत तोड़े जाते हैं और यह कार्य उसके मामा छोटे हथौड़े से करते हैं. परंपरा के अनुसार यह कदम केवल सांस्कृतिक प्रतीक है और घाव भरने के लिए विशेष औषधि का इस्तेमाल किया जाता है.
चीन के गेलाओ जनजाति में एक ऐसा प्रथा आज भी जीवित है, जिसे सुनकर दुनिया के अधिकांश लोग हैरान रह जाते हैं. यहां शादी से पहले दुल्हन के दांत तोड़े जाते हैं और यह कार्य उसके मामा छोटे हथौड़े से करते हैं. परंपरा के अनुसार यह कदम केवल सांस्कृतिक प्रतीक है और घाव भरने के लिए विशेष औषधि का इस्तेमाल किया जाता है.
यह रिवाज आधुनिक दुनिया में भी अपनी जड़ें बनाए हुए है और स्थानीय समाज में सम्मान और पहचान का हिस्सा माना जाता है. चीन के दक्षिणी हिस्से में बसे गेलाओ लोग अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए जाने जाते हैं.
यह रिवाज आधुनिक दुनिया में भी अपनी जड़ें बनाए हुए है और स्थानीय समाज में सम्मान और पहचान का हिस्सा माना जाता है. चीन के दक्षिणी हिस्से में बसे गेलाओ लोग अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 02:36 PM (IST)
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
