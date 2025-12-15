यहां शादी से पहले दुल्हन के तोड़ दिए जाते हैं 2 दांत, मामा लेकर आते हैं हथौड़ा

चीन के गेलाओ जनजाति में एक ऐसा प्रथा आज भी जीवित है, जिसे सुनकर दुनिया के अधिकांश लोग हैरान रह जाते हैं. यहां शादी से पहले दुल्हन के दांत तोड़े जाते हैं और यह कार्य उसके मामा छोटे हथौड़े से करते हैं. परंपरा के अनुसार यह कदम केवल सांस्कृतिक प्रतीक है और घाव भरने के लिए विशेष औषधि का इस्तेमाल किया जाता है.