यहां शादी से पहले दुल्हन के तोड़ दिए जाते हैं 2 दांत, मामा लेकर आते हैं हथौड़ा
दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जहां दुल्हन के दांतों को तोड़ने की अनोखी परंपरा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस दौरान मामा का हथौड़ा और खास औषधि इस सांस्कृतिक अनुष्ठान का अहम हिस्सा हैं.
दुनिया में हर जगह शादी की अलग-अलग रस्में होती हैं. जहां अलग-अलग तरह के नियम और रिवाज निभाए जाते हैं. कहीं शादी में जूते में शराब डालकर पीने की रस्म है, तो कहीं दूल्हा बैल के ऊपर चढ़कर ताकत दिखाता है, कहीं लोग दूल्हा-दुल्हन के ऊपर चलते हैं. लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां शादी के पहले दुल्हन के दो दांत तोड़ दिए जाते हैं.
