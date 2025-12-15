हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूस में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, जानें कितनी मजबूत यहां की करेंसी?

रूस में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, जानें कितनी मजबूत यहां की करेंसी?

भारत के 100 रुपये रूस में लगभग 88-91 रूबल के बराबर होते हैं, जो वर्तमान विनिमय दर पर निर्भर करता है. रूबल रशियन फेडरेशन की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया नियंत्रित करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Dec 2025 02:58 PM (IST)
भारत के 100 रुपये रूस में लगभग 88-91 रूबल के बराबर होते हैं, जो वर्तमान विनिमय दर पर निर्भर करता है. रूबल रशियन फेडरेशन की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया नियंत्रित करता है.

रूस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. टूरिज्म के मामले में यह सिर्फ ठंड, बर्फ और राजनीति तक सीमित नहीं है. यहां इतिहास, शाही इमारतें, नेचर, एडवेंचर और मॉडर्न सिटी लाइफ, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. रूस में घूमने और टूरिज्म के लिए कई जगहें और खूबसूरत इमारतें हैं, जो सोवियत संघ की याद दिलाती हैं. रेड स्क्वायर से लेकर सेंट बेसिल कैथेड्रल जैसी ऐतिहासिक इमारतें अपने अंदर राजाओं, क्रांतियों और साम्राज्यों की कहानियां छुपाए बैठी हैं. रूस में घूमना मतलब पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास देखना.

भारतीय टूरिस्ट के लिए रूस किसी स्वर्ग से कम नहीं है. हाल के दिनों में रूस में भारतीय टूरिस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. साल 2025 में रूस घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% तक का उछाल देखा गया. इसका सबसे बड़ा कारण भारतीयों के लिए रूस में वीजा मुक्त प्रवेश है. यही वजह है कि रूस तेजी से भारतीयों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है.
भारतीय टूरिस्ट के लिए रूस किसी स्वर्ग से कम नहीं है. हाल के दिनों में रूस में भारतीय टूरिस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. साल 2025 में रूस घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% तक का उछाल देखा गया. इसका सबसे बड़ा कारण भारतीयों के लिए रूस में वीजा मुक्त प्रवेश है. यही वजह है कि रूस तेजी से भारतीयों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है.
जब भी हम किसी देश में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि दोनों देशों की करेंसी वैल्यू में कितना अंतर है. यानी अगर हम भारत से 100 रुपये लेकर जाएं, तो वह रूस की करेंसी के मुकाबले कितनी वैल्यू रखते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो करेंसी एक्सचेंज रेट कितना होगा.
जब भी हम किसी देश में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि दोनों देशों की करेंसी वैल्यू में कितना अंतर है. यानी अगर हम भारत से 100 रुपये लेकर जाएं, तो वह रूस की करेंसी के मुकाबले कितनी वैल्यू रखते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो करेंसी एक्सचेंज रेट कितना होगा.
Published at : 15 Dec 2025 02:58 PM (IST)
