रूस में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, जानें कितनी मजबूत यहां की करेंसी?

भारतीय टूरिस्ट के लिए रूस किसी स्वर्ग से कम नहीं है. हाल के दिनों में रूस में भारतीय टूरिस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. साल 2025 में रूस घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% तक का उछाल देखा गया. इसका सबसे बड़ा कारण भारतीयों के लिए रूस में वीजा मुक्त प्रवेश है. यही वजह है कि रूस तेजी से भारतीयों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है.