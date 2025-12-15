एक्सप्लोरर
रूस में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, जानें कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
भारत के 100 रुपये रूस में लगभग 88-91 रूबल के बराबर होते हैं, जो वर्तमान विनिमय दर पर निर्भर करता है. रूबल रशियन फेडरेशन की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया नियंत्रित करता है.
रूस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. टूरिज्म के मामले में यह सिर्फ ठंड, बर्फ और राजनीति तक सीमित नहीं है. यहां इतिहास, शाही इमारतें, नेचर, एडवेंचर और मॉडर्न सिटी लाइफ, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. रूस में घूमने और टूरिज्म के लिए कई जगहें और खूबसूरत इमारतें हैं, जो सोवियत संघ की याद दिलाती हैं. रेड स्क्वायर से लेकर सेंट बेसिल कैथेड्रल जैसी ऐतिहासिक इमारतें अपने अंदर राजाओं, क्रांतियों और साम्राज्यों की कहानियां छुपाए बैठी हैं. रूस में घूमना मतलब पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास देखना.
Published at : 15 Dec 2025 02:58 PM (IST)
