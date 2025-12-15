जिसे हम आमतौर पर टूटता तारा कहते हैं वह असल में एक उल्का पिंड होता है. यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ चट्टान या फिर धातु का एक छोटा टुकड़ा होता है. यह टुकड़े अकसर टूटे हुए क्षुद्रग्रहों या फिर धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल भरे रास्तों से आते हैं. जब पृथ्वी इन मलबे से भरे रास्तों से गुजरती है तो हजारों उल्का पिंड हमारे ग्रह के वायुमंडल के अंदर आते हैं. इसी वजह से वे चमकदार रोशनी की लकीरें बनती हैं.