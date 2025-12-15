हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजShooting Stars: क्या होती है तारों के टूटने की वजह, जानें आसमान से टूटकर ये कहां गिरते हैं

Shooting Stars: क्या होती है तारों के टूटने की वजह, जानें आसमान से टूटकर ये कहां गिरते हैं

Shooting Stars: सभी ने टूटते तारों को जरूर देखा होगा. आइए जानते हैं कि कोई तारा कैसे टूटता है और टूटने के बाद पृथ्वी पर कहां गिरता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Shooting Stars: सभी ने टूटते तारों को जरूर देखा होगा. आइए जानते हैं कि कोई तारा कैसे टूटता है और टूटने के बाद पृथ्वी पर कहां गिरता है.

Shooting Stars: लगभग हर किसी ने आसमान में टूटते तारे को जरूर देखा होगा और कोई ना कोई इच्छा जरूर मांगी होगी. लेकिन आपको बता दें कि टूटते तारे असल में तारे नहीं होते और उनमें से ज्यादातर तो कभी पृथ्वी तक पहुंचते भी नहीं. आइए जानते हैं कि टूटते तारे असल में क्यों दिखाते हैं और आसमान में चमकने के बाद वे कहां जाते हैं.

1/6
जिसे हम आमतौर पर टूटता तारा कहते हैं वह असल में एक उल्का पिंड होता है. यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ चट्टान या फिर धातु का एक छोटा टुकड़ा होता है. यह टुकड़े अकसर टूटे हुए क्षुद्रग्रहों या फिर धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल भरे रास्तों से आते हैं. जब पृथ्वी इन मलबे से भरे रास्तों से गुजरती है तो हजारों उल्का पिंड हमारे ग्रह के वायुमंडल के अंदर आते हैं. इसी वजह से वे चमकदार रोशनी की लकीरें बनती हैं.
जिसे हम आमतौर पर टूटता तारा कहते हैं वह असल में एक उल्का पिंड होता है. यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ चट्टान या फिर धातु का एक छोटा टुकड़ा होता है. यह टुकड़े अकसर टूटे हुए क्षुद्रग्रहों या फिर धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल भरे रास्तों से आते हैं. जब पृथ्वी इन मलबे से भरे रास्तों से गुजरती है तो हजारों उल्का पिंड हमारे ग्रह के वायुमंडल के अंदर आते हैं. इसी वजह से वे चमकदार रोशनी की लकीरें बनती हैं.
2/6
उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में काफी तेजी से आते हैं. यह रफ्तार 40,000 से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है. यह जबरदस्त रफ्तार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होती है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है.
उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में काफी तेजी से आते हैं. यह रफ्तार 40,000 से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है. यह जबरदस्त रफ्तार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होती है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है.
Published at : 15 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Space Science Shooting Stars Meteoroids

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
बिहार
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
बिहार
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
क्रिकेट
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
नौकरी
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: शादी हो रही है या युद्ध की तैयारी? हाथों में गन लिए दूल्हा दुल्हन ने मारी एंट्री- वीडियो हो रहा वायरल
शादी हो रही है या युद्ध की तैयारी? हाथों में गन लिए दूल्हा दुल्हन ने मारी एंट्री- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget