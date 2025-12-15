एक्सप्लोरर
Shooting Stars: क्या होती है तारों के टूटने की वजह, जानें आसमान से टूटकर ये कहां गिरते हैं
Shooting Stars: सभी ने टूटते तारों को जरूर देखा होगा. आइए जानते हैं कि कोई तारा कैसे टूटता है और टूटने के बाद पृथ्वी पर कहां गिरता है.
Shooting Stars: लगभग हर किसी ने आसमान में टूटते तारे को जरूर देखा होगा और कोई ना कोई इच्छा जरूर मांगी होगी. लेकिन आपको बता दें कि टूटते तारे असल में तारे नहीं होते और उनमें से ज्यादातर तो कभी पृथ्वी तक पहुंचते भी नहीं. आइए जानते हैं कि टूटते तारे असल में क्यों दिखाते हैं और आसमान में चमकने के बाद वे कहां जाते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 06:20 PM (IST)
