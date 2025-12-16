इंसानों और कुत्तों का रिश्ता लगभग 15000 से 30000 साल पुराना है. उस समय शुरुआती इंसानों ने भेड़ियों को पालतू बनाया था. भेड़िए धीरे-धीरे कुत्तों में बदल गए और उन्होंने इंसानों के साथ रहना सीख लिया. इसी के साथ उन्होंने शिकार में इंसानों की मदद की और साथ ही रखवाली भी की. इस लंबे साथ ने दोस्ती को कुत्ते के डीएनए में शामिल कर दिया.