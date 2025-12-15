हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब

इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब

Very Dangerous Snake: जिसे लोग पत्ता या टहनी समझ लेते हैं, वही पल भर में जानलेवा साबित हो सकता है. दरअसल मालाबार पिट वाइपर सांप की खूबसूरती के पीछे छुपा खतरा अब वैज्ञानिक भी गंभीर मान चुके हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Dec 2025 05:31 PM (IST)
Very Dangerous Snake: जिसे लोग पत्ता या टहनी समझ लेते हैं, वही पल भर में जानलेवा साबित हो सकता है. दरअसल मालाबार पिट वाइपर सांप की खूबसूरती के पीछे छुपा खतरा अब वैज्ञानिक भी गंभीर मान चुके हैं.

जंगल की पगडंडी पर पड़ा एक पत्ता, काई से ढकी टहनी या चट्टान का छोटा सा टुकड़ा… पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यही भ्रम कई बार जानलेवा साबित हो सकता है. पश्चिमी घाट के घने जंगलों में रहने वाला मालाबार पिट वाइपर ऐसा ही एक सांप है, जो इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है. इसकी खूबसूरती जितनी आकर्षक है, खतरा उतना ही गंभीर है, क्योंकि इसका डसना अब मामूली नहीं माना जा रहा.

मालाबार पिट वाइपर की सबसे बड़ी खासियत इसकी रंग बदलने की क्षमता है. यह सांप अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है. कभी यह बादामी भूरा दिखता है, तो कभी पीला, हरा या हल्का नीला भी नजर आ सकता है.
मालाबार पिट वाइपर की सबसे बड़ी खासियत इसकी रंग बदलने की क्षमता है. यह सांप अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है. कभी यह बादामी भूरा दिखता है, तो कभी पीला, हरा या हल्का नीला भी नजर आ सकता है.
यही वजह है कि जंगल में चलते समय लोग अक्सर इसे पहचान नहीं पाते और अनजाने में इसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं. यही पल सबसे खतरनाक साबित होता है.
यही वजह है कि जंगल में चलते समय लोग अक्सर इसे पहचान नहीं पाते और अनजाने में इसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं. यही पल सबसे खतरनाक साबित होता है.
Published at : 15 Dec 2025 05:30 PM (IST)
Snake Bite Dangerous Snake Malabar Pit Viper

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
