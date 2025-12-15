एक्सप्लोरर
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब
Very Dangerous Snake: जिसे लोग पत्ता या टहनी समझ लेते हैं, वही पल भर में जानलेवा साबित हो सकता है. दरअसल मालाबार पिट वाइपर सांप की खूबसूरती के पीछे छुपा खतरा अब वैज्ञानिक भी गंभीर मान चुके हैं.
जंगल की पगडंडी पर पड़ा एक पत्ता, काई से ढकी टहनी या चट्टान का छोटा सा टुकड़ा… पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यही भ्रम कई बार जानलेवा साबित हो सकता है. पश्चिमी घाट के घने जंगलों में रहने वाला मालाबार पिट वाइपर ऐसा ही एक सांप है, जो इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है. इसकी खूबसूरती जितनी आकर्षक है, खतरा उतना ही गंभीर है, क्योंकि इसका डसना अब मामूली नहीं माना जा रहा.
1/8
2/8
Published at : 15 Dec 2025 05:30 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
IPL में बोली लगाने के बाद क्या पलटी मार सकती है कोई फ्रेंचाइजी, जानिए ऐसे मामले में क्या होता है एक्शन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा? यहां देखें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, कही दिल की बात
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion