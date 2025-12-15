इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब

मालाबार पिट वाइपर की सबसे बड़ी खासियत इसकी रंग बदलने की क्षमता है. यह सांप अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है. कभी यह बादामी भूरा दिखता है, तो कभी पीला, हरा या हल्का नीला भी नजर आ सकता है.