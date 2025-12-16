एक्सप्लोरर
शराब के पेग के बाद एक गिलास पानी का क्या है कनेक्शन, जानें पानी नहीं पिया तो क्या होगा?
शराब पीने के दौरान एक गिलास पानी आपकी अगली सुबह तय कर सकता है. पानी नहीं पिया तो पेग का असर रात नहीं, पूरा दिन खराब कर सकता है. आइए जानें कि कैसे?
शराब का एक पेग हाथ में आते ही अक्सर लोग स्वाद, मूड और माहौल पर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के भीतर क्या चल रहा है, यह नजरअंदाज कर देते हैं. इसी लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत अगली सुबह सिरदर्द, थकान और तेज प्यास के रूप में चुकानी पड़ती है. सवाल यही है कि आखिर हर पेग के बाद एक गिलास पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या वाकई पानी न पीना शरीर के लिए इतना नुकसानदेह है? इस रिपोर्ट में समझते हैं शराब और पानी के बीच का सीधा कनेक्शन.
