शराब के पेग के बाद एक गिलास पानी का क्या है कनेक्शन, जानें पानी नहीं पिया तो क्या होगा?

शराब के पेग के बाद एक गिलास पानी का क्या है कनेक्शन, जानें पानी नहीं पिया तो क्या होगा?

शराब पीने के दौरान एक गिलास पानी आपकी अगली सुबह तय कर सकता है. पानी नहीं पिया तो पेग का असर रात नहीं, पूरा दिन खराब कर सकता है. आइए जानें कि कैसे?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Dec 2025 09:02 AM (IST)
शराब पीने के दौरान एक गिलास पानी आपकी अगली सुबह तय कर सकता है. पानी नहीं पिया तो पेग का असर रात नहीं, पूरा दिन खराब कर सकता है. आइए जानें कि कैसे?

शराब का एक पेग हाथ में आते ही अक्सर लोग स्वाद, मूड और माहौल पर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के भीतर क्या चल रहा है, यह नजरअंदाज कर देते हैं. इसी लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत अगली सुबह सिरदर्द, थकान और तेज प्यास के रूप में चुकानी पड़ती है. सवाल यही है कि आखिर हर पेग के बाद एक गिलास पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या वाकई पानी न पीना शरीर के लिए इतना नुकसानदेह है? इस रिपोर्ट में समझते हैं शराब और पानी के बीच का सीधा कनेक्शन.

शराब शरीर में पहुंचते ही सीधे खून में घुलने लगती है. इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है. वाइन एक्सपर्ट की मानें तो अल्कोहल शरीर को धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन की ओर धकेलता है.
शराब शरीर में पहुंचते ही सीधे खून में घुलने लगती है. इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है. वाइन एक्सपर्ट की मानें तो अल्कोहल शरीर को धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन की ओर धकेलता है.
यानी जितना ज्यादा शराब, उतनी ज्यादा पानी की कमी. यही वजह है कि शराब पीने के कुछ समय बाद ही मुंह सूखने लगता है और बार-बार प्यास लगती है. आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या ADH कहा जाता है.
यानी जितना ज्यादा शराब, उतनी ज्यादा पानी की कमी. यही वजह है कि शराब पीने के कुछ समय बाद ही मुंह सूखने लगता है और बार-बार प्यास लगती है. आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या ADH कहा जाता है.
