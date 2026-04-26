जब हम गर्मी महसूस करते हैं, तो वह केवल हवा का तापमान नहीं होता, बल्कि हीट इंडेक्स का कमाल होता है. यह तापमान और हवा में मौजूद नमी का एक मिला-जुला प्रभाव है. विज्ञान के अनुसार, हमारा शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखता है.