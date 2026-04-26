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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHeat Index In India: गर्मी में टेंपरेचर से ज्यादा क्यों लगती है गर्मी, जान लीजिए साइंस

Heat Index In India: गर्मी में टेंपरेचर से ज्यादा क्यों लगती है गर्मी, जान लीजिए साइंस

Heat Index In India: 40 डिग्री तापमान में 45 डिग्री जैसी गर्मी महसूस होने का कारण हीट इंडेक्स है, जिसमें नमी और उच्च तापमान मिलकर शरीर को ठंडा होने से रोकते हैं. इसके अलावा घटती हरियाली भी एक वजह है.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Apr 2026 01:57 PM (IST)
Heat Index In India: 40 डिग्री तापमान में 45 डिग्री जैसी गर्मी महसूस होने का कारण हीट इंडेक्स है, जिसमें नमी और उच्च तापमान मिलकर शरीर को ठंडा होने से रोकते हैं. इसके अलावा घटती हरियाली भी एक वजह है.

Heat Index In India: इस साल गर्मी ने अपने तेवर शुरुआत से ही कड़े कर लिए हैं. अप्रैल के महीने में ही उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. आम तौर पर इस तापमान को सहन करने की एक सीमा होती है, लेकिन इन दिनों स्थिति ऐसी है कि 40 डिग्री का तापमान भी शरीर को 45-46 डिग्री जैसी तपन का एहसास करा रहा है. यह महज एक भ्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है. हम विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के जंगलों में घिरते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे आसपास के वातावरण और हमारी सहनशक्ति पर पड़ रहा है.

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जब हम गर्मी महसूस करते हैं, तो वह केवल हवा का तापमान नहीं होता, बल्कि हीट इंडेक्स का कमाल होता है. यह तापमान और हवा में मौजूद नमी का एक मिला-जुला प्रभाव है. विज्ञान के अनुसार, हमारा शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखता है.
जब हम गर्मी महसूस करते हैं, तो वह केवल हवा का तापमान नहीं होता, बल्कि हीट इंडेक्स का कमाल होता है. यह तापमान और हवा में मौजूद नमी का एक मिला-जुला प्रभाव है. विज्ञान के अनुसार, हमारा शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखता है.
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जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो त्वचा का पसीना सूख नहीं पाता. पसीना सूखने की यह धीमी प्रक्रिया शरीर को राहत नहीं दे पाती, जिससे हमें वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस होती है.
जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो त्वचा का पसीना सूख नहीं पाता. पसीना सूखने की यह धीमी प्रक्रिया शरीर को राहत नहीं दे पाती, जिससे हमें वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस होती है.
Published at : 26 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
IMD Weather Heatwave In India Heat Index In India Heat Index Science

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