जब आप सिगरेट का धुआं अंदर लेते हैं तो निकोटिन फेफड़ों से खून में जाता है और सिर्फ 7 से 10 सेकंड के अंदर दिमाग तक पहुंच जाता है. यह स्पीड कई इंजेक्टेड ड्रग्स से भी ज्यादा तेज है. यही वजह है कि एक कश के बाद लगभग तुरंत ही आराम महसूस हो जाता है.