हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNicotine Craving: सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?

Nicotine Craving: सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?

Nicotine Craving: सिगरेट का एक कश लेते ही सारी तलब मिट जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर निकोटिन कैसे काम करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Feb 2026 10:06 AM (IST)
Nicotine Craving: सिगरेट का एक कश लेते ही सारी तलब मिट जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर निकोटिन कैसे काम करता है.

Nicotine Craving: क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सिगरेट पीने की तलब कितनी ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाती है जब तक कि आप पहला कश नहीं लेते? दरअसल यह इच्छा शक्ति या फिर इत्तेफाक नहीं है, यह बायोलॉजी है जो काफी तेजी से काम कर रही है. आइए जानते हैं की सिगरेट का कश जाते ही तलब क्यों मिट जाती है.

जब आप सिगरेट का धुआं अंदर लेते हैं तो निकोटिन फेफड़ों से खून में जाता है और सिर्फ 7 से 10 सेकंड के अंदर दिमाग तक पहुंच जाता है. यह स्पीड कई इंजेक्टेड ड्रग्स से भी ज्यादा तेज है. यही वजह है कि एक कश के बाद लगभग तुरंत ही आराम महसूस हो जाता है.
जब आप सिगरेट का धुआं अंदर लेते हैं तो निकोटिन फेफड़ों से खून में जाता है और सिर्फ 7 से 10 सेकंड के अंदर दिमाग तक पहुंच जाता है. यह स्पीड कई इंजेक्टेड ड्रग्स से भी ज्यादा तेज है. यही वजह है कि एक कश के बाद लगभग तुरंत ही आराम महसूस हो जाता है.
दिमाग में पहुंचने के बाद निकोटिन निकोटीनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर से जुड़ जाता है. यह रिसेप्टर स्विच की तरह काम करते हैं और केमिकल सिग्नल को ट्रिगर करते हैं. इन्हें दिमाग जरूरी समझता है.
दिमाग में पहुंचने के बाद निकोटिन निकोटीनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर से जुड़ जाता है. यह रिसेप्टर स्विच की तरह काम करते हैं और केमिकल सिग्नल को ट्रिगर करते हैं. इन्हें दिमाग जरूरी समझता है.
Published at : 01 Feb 2026 10:06 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
