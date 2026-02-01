एक्सप्लोरर
Nicotine Craving: सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?
Nicotine Craving: सिगरेट का एक कश लेते ही सारी तलब मिट जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर निकोटिन कैसे काम करता है.
Nicotine Craving: क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सिगरेट पीने की तलब कितनी ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाती है जब तक कि आप पहला कश नहीं लेते? दरअसल यह इच्छा शक्ति या फिर इत्तेफाक नहीं है, यह बायोलॉजी है जो काफी तेजी से काम कर रही है. आइए जानते हैं की सिगरेट का कश जाते ही तलब क्यों मिट जाती है.
1/6
2/6
Published at : 01 Feb 2026 10:06 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
जनरल नॉलेज
6 Photos
आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
क्रिकेट
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion