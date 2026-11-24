Sheikh Hasina Bangladesh: बांग्लादेश में अगस्त 2024 को तख्तापलट हुआ था. उस दौरान मुल्क की तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने देश से भागकर भारत आ गई थीं. तब से भारत में निर्वासन झेल रहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी का एलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि वे 16 दिसंबर को वतन वापसी करेंगी. उन्होंने ढाका सरकार को कहा है कि उनकी वापसी के लिए बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस को भेजा जाए. आइए जानते हैं कि आखिर शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए 16 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना और आखिर इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है?

16 दिसंबर को ही बांग्लादेश क्यों जाएंगी शेख हसीना?

शेख हसीना का 16 दिसंबर को बांग्लादेश वापस जाना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सोची-समझी रणनीति है. दरअसल इस दिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था और इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने समर्पण किया था. बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भूमिका में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा हाथ था. 16 दिसंबर बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. दरअसल शेख हसीना इस दिन मुल्क वापसी करके भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं.

1971 का युद्ध और पाकिस्तान का आत्मसमर्पण

बंगाली गुरिल्ला दल मुक्ति वाहिनी ने देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और भारत ने उनकी सहायता की थी. 3 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तान हवाई हमला कर दिया था, जिसके बाद पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध फैल गया था. भारत की तीनों सेनाओं ने मुक्ति वाहिनी का साथ देते हुए पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया और ढाका को घेर लिया था. जिसके बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत ने ही बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी. बांग्लादेश में इस दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं.

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वापसी के लिए सरकार के सामने रखी शर्त

शेख हसीना ने वापसी की घोषणा के साथ-साथ बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार से कहा है कि जब 5 अगस्त 2024 को उनको बांग्लादेशी विमान से दिल्ली भेजा गया था, तो अब भी उनकी वापसी के लिए सरकारी परिवहन की ही व्यवस्था होनी चाहिए. इससे पहले उन्होंने अपनी पहचान और यात्रा से जुड़े दस्तावेज भी वापस पाने की कोशिश की, जो कि उनके देस छोड़ने के कुछ ही दिन बाद रद्द किए गए थे. फिलहाल बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की इस मांग को लेकर अभी जवाब नहीं दिया है.

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