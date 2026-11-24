How to Check Gold Purity at Home: सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच बाजार में नकली और मिलावटी सोने के गहनों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं. अक्सर लोग यह जानने के लिए कि उनके पास रखा सोना असली है या नकली, किसी जौहरी या सुनार के पास जाने पर निर्भर रहते हैं. लेकिन, अब भारतीय मानक ब्यूरो की डिजिटल सुविधा और कुछ आसान घरेलू वैज्ञानिक तरीकों की मदद से आप घर बैठे ही सोने की शुद्धता और असलियत की शुरुआती जांच खुद कर सकते हैं.

BIS Care ऐप से 30 सेकंड में जानें सोने की पूरी कुंडली

सोने की शुद्धता जांचने का सबसे भरोसेमंद और सरकारी तरीका BIS Care मोबाइल ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. भारत सरकार के नियमों के तहत 1 अप्रैल 2023 से देश में बिकने वाले हर हॉलमार्क सोने के आभूषण पर तीन निशान होना अनिवार्य है-पहला BIS का त्रिकोणीय लोगो, दूसरा कैरेट और शुद्धता का अंक, और तीसरा 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड. आप अपने गहने पर लेजर से लिखे इस 6 अंकों के कोड को BIS Care ऐप के Verify HUID विकल्प में डालें. कोड डालते ही मोबाइल स्क्रीन पर उस गहने को बनाने वाले जौहरी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉलमार्किंग सेंटर, आभूषण का प्रकार और उसकी सटीक शुद्धता की जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी.

चुंबक और पानी से करें शुरुआती जांच

यदि आपके पास पुराना या बिना हॉलमार्क वाला सोना है, तो आप कुछ आसान घरेलू तरीकों से भी उसकी पहचान कर सकते हैं. विज्ञान के अनुसार, असली सोना एक गैर-चुंबकीय धातु है. एक शक्तिशाली चुंबक को गहने के पास ले जाने पर यदि वह चुंबक की ओर खिंचता है या चिपकता है, तो समझ लें कि उसमें लोहे या अन्य धातुओं की भारी मिलावट है या वह नकली है.

इसी तरह, एक गिलास पानी में सोने का गहना डालने पर असली सोना अपने अधिक घनत्व के कारण तुरंत पानी की तली में बैठ जाता है, जबकि नकली या हल्की धातुओं से बने गहने पानी में तैरने लगते हैं.

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सफेद सिरका और सिरेमिक प्लेट टेस्ट

घर की रसोई में मौजूद सफेद सिरके से भी सोने की जांच की जा सकती है. गहने पर सिरके की कुछ बूंदें डालकर कुछ मिनट इंतजार करें, यदि सोना असली होगा तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि नकली या पॉलिश किया हुआ सोना काला पड़ सकता है या उसका रंग फीका होने लगेगा. इसके अलावा, बिना पॉलिश की हुई सफेद सिरेमिक प्लेट या टाइल पर गहने को हल्के से रगड़ने पर यदि सुनहरी लकीर बनती है तो सोना असली है, लेकिन यदि काली या स्लेटी लकीर बने तो वह नकली धातु हो सकती है.

हालांकि, घरेलू परीक्षण केवल शुरुआती पहचान के लिए होते हैं और 100 प्रतिशत सटीक लैब रिपोर्ट के लिए आप देश भर में मौजूद किसी भी BIS मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र पर जाकर मामूली शुल्क में एक्स-रे मशीन से सोने की जांच करा सकते हैं.

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