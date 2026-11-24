Azam Khan Abdul and Wahab Controversy: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और एक के बाद एक इंटरव्यू देकर चर्चा में बने हैं. इसी बीच जब एक बातचीत से दौरान उनसे ओवैसी के बयान को लेकर सवाल किया गया तो वे भड़क गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है. उन्होंने ओवैसी को अल्लाह के नाम पर माफी मांगने के लिए कहा साथ ही वे अब्दुल और वहाब दोनों के नाम के गलत अर्थ बता गए हैं. आइए जानें कि आजम खान ने क्या कहा.

ओवैसी के बयान पर क्यों भड़के आजम खान?

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब आजम खान से ओवैसी के अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा तो वे भड़कते हुए बोले कि लानत है उस इंसान पर जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहा है. क्योंकि अब्दुल तो अल्लाह का नाम है और ओवैसी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर हमारी पहचान करानी थी तो मुन्ना भाई से करा देते. मुन्ना भाई से भी हम पहचान लिए जाते, उनसे दरी उठवा देते. चंद वोटों के लिए आपने अब्दुल रहीम से दरी बिछवाने और उठवाने की बात कर दी.

अब्दुल नाम का क्या है सही मतलब?

अब्दुल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह का सेवक या अल्लाह का बंदा. यह अरबी के शब्द ‘अब्द’ और ‘अल’ से जुड़ा है. अरबी परंपरा में आमतौर पर अल्लाह के किसी गुण के साथ अब्दुल का नाम जोड़ा जाता है जैसे अब्दुक करीम या अब्दुल हकीम, जिसके इसका पूरा अर्थ बनता है. यह नाम अल्लाह के प्रति समर्पण और विनम्रता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: Muslim Population In India: देश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां, वहां कितना है हिंदू-मुसलमान अनुपात?

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी फिसली आजम की जुबान?

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में जब उनसे अब्दुल के नाम को अल्लाह का नाम बताने को लेकर सवाल किया गया तब एक बार फिर वे गलती से वहाब और अब्दुल का एक ही अर्थ बता गए. आजम खान ने कहा अब्दुल अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अब्दुल अल्लाह के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं है. इस नाम को इस्तेमाल करना और इस नाम के साथ मुसलमानों को बेइज्जत करना ठीक नहीं है. क्योंकि अब्दुल अकेले आज तक दुनिया में किसी का नाम नहीं हुआ है. क्योंकि अब्दुल नाम नहीं है. उन्होंने अब्दुल वहाब को जो वाहिद है अकेला है उसके बंदे हैं हम बता दिया.

क्या है वहाब का असली अर्थ?

इस्लाम धर्म की मानें तो अल्लाह के 99 नाम बताए गए हैं, जिसमें अस्माउल्लाह अल-हुस्ना जिसे सबसे सुंदर नाम कहा जाता है. ये अल्लाह के गुणों और ताकत को दर्शाते हैं. जैसे अब्दुल रज्जाक, जो रिस्क देने वाला उसके बंदे हैं हम, अब्दुल रहीम रहम करने वाला है. लेकिन अब्दुल वाहिद का असली मतलब होता है जो एक है उस अल्लाह के बंदे हैं हम और अब्दुल वहाब का मतलब है जो बहुत अधिक दान देने वाला है उसके बंदे हैं हम. अब्दुल वहाब नाम अरबी भाषा से लिया गया है. आजम खान वहाब और वाहिद का एक अर्थ बता गए हैं, जबकि दोनों के अर्थ अलग होते हैं.

यह भी पढ़ें: Jodha Akbar Love Story: अकबर-जोधा की प्रेम कहानी, इतिहास और फिल्मों में कितना अंतर?