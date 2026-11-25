Passport Validity For Bangladesh: भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक मुलाकात के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश की यात्रा करते हैं. अक्सर विदेश यात्रा की योजना बनाते समय लोग फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग तो समय पर कर लेते हैं, लेकिन अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पर ध्यान देना भूल जाते हैं.

बांग्लादेश के इमिग्रेशन और वीजा नियमों के तहत, भारत से बांग्लादेश जाने वाले यात्रियों के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी अनिवार्य है. यह 6 महीने की अवधि आपकी बांग्लादेश में प्रवेश की तारीख यानी अराइवल डेट से गिनी जाती है.

कम वैलिडिटी होने पर एयरपोर्ट पर ही रुक सकती है यात्रा

बांग्लादेश उच्चायोग और आधिकारिक बांग्लादेश वीजा आवेदन केंद्र के नियमों के अनुसार, यदि आपके पासपोर्ट की वैधता 6 महीने से एक दिन भी कम है, तो आपका वीजा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, यदि किसी यात्री के पास पहले से वैध वीजा मौजूद है, लेकिन यात्रा की तारीख पर उसके पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 महीने से कम का समय बचा है, तो एयरलाइन कंपनियां उसे बोर्डिंग पास देने से मना कर सकती हैं या बांग्लादेश के इमिग्रेशन काउंटर से ही वापस लौटाया जा सकता है. इसलिए यात्रा से पहले पासपोर्ट को रिन्यू कराना बेहद जरूरी है.

पासपोर्ट में खाली पन्नों और स्थिति से जुड़े नियम

पासपोर्ट की 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ही उसकी भौतिक स्थिति और खाली पन्नों को लेकर भी सख्त नियम तय किए गए हैं. बांग्लादेश वीजा नियमों के मुताबिक, यात्री के मूल पासपोर्ट में वीजा स्टैम्पिंग और इमिग्रेशन मुहर लगाने के लिए कम से कम दो खाली पन्ने होना अनिवार्य है. यदि पासपोर्ट किसी भी तरह से फटा हुआ, पानी से खराब हुआ या छेड़छाड़ किया हुआ है, तो उसे अमान्य माना जाता है. साथ ही, यदि यात्री के पास कोई पुराना पासपोर्ट भी है, तो वीजा आवेदन के समय उसे भी साथ लगाना जरूरी होता है.

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भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फीस और अन्य जरूरी शर्तें

भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बांग्लादेश जाने हेतु पहले से वीजा लेना अनिवार्य है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत सामान्य पासपोर्ट पर वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा नहीं है. हालांकि, भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के विशेष समझौते के तहत भारतीय नागरिकों से कोई सरकारी वीजा फीस नहीं ली जाती है, यानी भारतीयों के लिए बांग्लादेश का वीजा निशुल्क है.

यात्रियों को केवल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का निर्धारित सर्विस चार्ज ही देना होता है. इसके अलावा, बांग्लादेश पहुंचने से पहले यात्रियों को ऑनलाइन बांग्लादेश ई-अराइवल कार्ड भरना भी आवश्यक होता है और एयरपोर्ट या बॉर्डर चेकपोस्ट पर वापसी का टिकट व ठहरने का प्रमाण दिखाना पड़ सकता है.

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