अमेरिकी जूरी ने मंगलवार को चीनी कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजी को अमेरिकी कंपनियों से ट्रेड सीक्रेट चुराने और ईरान में अपने कारोबार के बारे में बैंकों को धोखा देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया, क्योंकि चीनी तकनीकी दिग्गज वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के लिए गियर के दुनिया के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया.

ब्रुकलिन संघीय अदालत में जूरी ने कंपनी को उन 12 आपराधिक मामलों में से 10 में दोषी पाया, जिनमें बैंक धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी भी शामिल थी. अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने फैसले के बाद कहा, "दशकों तक, हुआवेई और उसकी तीन सहायक कंपनियों ने झूठ और चोरी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना कारोबार चलाया." हालांकि, जूरी ने हुआवेई को धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने की साजिश रचने के दो आरोपों से बरी कर दिया.

क्यों चुराए ट्रेड सीक्रेट

यह फैसला चीनी तकनीकी दिग्गज के लिए नया झटका है, जिस पर सालों से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में दूरसंचार सेवाओं के लिए नेटवर्किंग उपकरण बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि, इसका उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय अन्य देशों में इसके नेटवर्किंग व्यवसाय के रूप में बढ़ता रहा है. सोर्स कोड, एंटीना टैक्नोलॉजी और रोबोट तकनीक चोरी हो गई. अभियोजकों ने कई तरीकों के बारे में विस्तार से बताया कि हुआवेई ने प्रतिस्पर्धियों को बाजार में कमजोर करने के लिए उनसे ट्रेड सीक्रेट चुराए.

Statement on the Jury Verdict in the U.S. District Court for the Eastern District of New York. — Huawei (@Huawei) November 24, 2026

अभियोजकों ने यह भी कहा कि हुआवेई के एक कर्मचारी ने एक बार प्रतिस्पर्धी की लैब से एक रोबोटिक बांह हटा दी थी ताकि उसकी तस्वीर ली जा सके और उसे मापा जा सके. अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़ित कंपनियों में सिस्को सिस्टम्स, मोटोरोला सॉल्यूशंस, टी-मोबाइल, क्विंटेल यूएसए और फुजित्सु शामिल हैं.

न्याय विभाग ने कहा, "दुर्व्यवहारित बौद्धिक संपदा में व्यापार गुप्त जानकारी और कॉपीराइट कार्य शामिल हैं. जैसे इंटरनेट राउटर, एंटीना टैक्नोलॉजी और रोबोट परीक्षण प्रौद्योगिकी के लिए सोर्स कोड और उपयोगकर्ता मैनुअल."

अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि हुआवेई ने ईरान और उत्तर कोरिया सहित अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन देशों में कारोबार किया. हुआवेई ने इस गतिविधि को छिपाने के लिए अमेरिकी सरकार के अधिकारियों और बैंकों दोनों के सामने गलत बयान दिए. अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला ने कहा, "कुछ अपराध उतने ही गंभीर हैं जितने कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, अमेरिकी वाणिज्य की पवित्रता का उल्लंघन करने और अमेरिकी कानूनों के कार्यान्वयन में बाधा डालने के हुआवेई के दशकों पुराने पैटर्न के समान हैं."

हुआवेई फैसले के खिलाफ अपील करेगी

मंगलवार को फैसले के बाद भी हुआवेई आरोपों से इनकार करती रही. कंपनी ने एक बयान में कहा, "हमारा मानना ​​है कि सरकार के बाकी आरोप भी कानूनी या तथ्यात्मक योग्यता के बिना हैं.

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