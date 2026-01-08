हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना कितना बड़ा गुनाह, क्या कानून में भी इसकी कोई सजा?

किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना कितना बड़ा गुनाह, क्या कानून में भी इसकी कोई सजा?

कानून साफ कहता है कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना नकाब या कपड़ा हटाने के लिए मजबूर करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है. आइए जानें कि क्या इसके लिए कानून में कोई सजा तय की गई है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Jan 2026 06:13 PM (IST)
कानून साफ कहता है कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना नकाब या कपड़ा हटाने के लिए मजबूर करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है. आइए जानें कि क्या इसके लिए कानून में कोई सजा तय की गई है.

हाल के दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के झांसी की कुछ ज्वेलरी दुकानों में नोटिस लगाए गए हैं. इन नोटिसों में साफ लिखा है कि मास्क, हेलमेट, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर दुकान में आना मना है. दुकानदारों का तर्क है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है, ताकि चोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके. लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस तरह किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना गुनाह है और क्या कानून में इसके लिए कोई सजा है? आइए जानें.

भारत में किसी भी महिला को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार है. नकाब या बुर्का पहनना मुस्लिम महिलाओं की निजी और धार्मिक पसंद का हिस्सा माना जाता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या संस्था जबरन महिला से उसका नकाब हटाने को कहती है, तो यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी मुद्दा भी बन जाता है.
भारत में किसी भी महिला को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार है. नकाब या बुर्का पहनना मुस्लिम महिलाओं की निजी और धार्मिक पसंद का हिस्सा माना जाता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या संस्था जबरन महिला से उसका नकाब हटाने को कहती है, तो यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी मुद्दा भी बन जाता है.
भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत किसी महिला का नकाब जबरन हटाना गंभीर अपराध माना जा सकता है. अगर किसी मुस्लिम महिला से उसकी मर्जी के खिलाफ नकाब हटवाया जाता है, तो इसे महिला की मर्यादा पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग माना जा सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर सख्त धाराएं लग सकती हैं.
भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत किसी महिला का नकाब जबरन हटाना गंभीर अपराध माना जा सकता है. अगर किसी मुस्लिम महिला से उसकी मर्जी के खिलाफ नकाब हटवाया जाता है, तो इसे महिला की मर्यादा पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग माना जा सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर सख्त धाराएं लग सकती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Niqab Removal Law Jewellery Shop Niqab Rules Hijab Burqa Rules

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
