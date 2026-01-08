किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना कितना बड़ा गुनाह, क्या कानून में भी इसकी कोई सजा?

भारत में किसी भी महिला को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार है. नकाब या बुर्का पहनना मुस्लिम महिलाओं की निजी और धार्मिक पसंद का हिस्सा माना जाता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या संस्था जबरन महिला से उसका नकाब हटाने को कहती है, तो यह सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी मुद्दा भी बन जाता है.