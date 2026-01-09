क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए

आईपीएल 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान की अचानक छुट्टी ने भारत और बांग्लादेश क्रिकेट के रिश्तों में नई खटास पैदा कर दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर को नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन बाद में उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया. इसके बाद से ही दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है.

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है. जिसके मुस्ताफिजुर की आईपीएल में वापसी संभव है. हालांकि अब इन अटकलों पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने साफ तौर पर विराम लगा दिया है.

BCB अध्यक्ष का बयान

अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि BCCI की ओर से मुस्ताफिजुर की वापसी को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा, “मुस्ताफिजुर के आईपीएल में लौटने को लेकर मेरी BCCI से कोई चर्चा नहीं हुई है. इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.” उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल मुस्ताफिजुर की आईपीएल वापसी की संभावना नहीं है.

विवाद की जड़ क्या है?

मुस्ताफिजुर को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी नाराज नजर आया. इसके जवाब में बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी और साथ ही भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम भेजने से भी इनकार कर दिया. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग रखी है.

तमिम इकबाल ने दी सलाह

इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमिम इकबाल ने संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसका असर आने वाले 10 साल तक बांग्लादेश क्रिकेट पर पड़ सकता है. तमिम के मुताबिक बातचीत के जरिए कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है.

सरकार का सख्त रुख

वहीं बांग्लादेश सरकार के खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान का हवाला देते हुए भारत में खेलने को लेकर आपत्ति जताई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

कुल मिलाकर, मुस्ताफिजुर रहमान का आईपीएल से बाहर होना अब सिर्फ एक खिलाड़ी का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों और टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर भी गहरा असर डालता नजर आ रहा है.