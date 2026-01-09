'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर नए आयाम रचे हैं और इसकी वजह से रणवीर सिंह का स्टारडम आसमान छू रहा है. वहीं 'धुरंधर' ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की किस्मत भी चमका दी है. 'धुरंधर' की कामयाबी के साथ आदित्य धर ने अपने नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. वो ऐसे पहले डायरेक्टर बन गए हैं जिन्होंने अपनी पहली दो फिल्मों के साथ ही 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.

आदित्य धर ने फिल्म 'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' से डायरेक्शन डेब्यू किया था. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की थी. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 244.06 करोड़ रुपए का का कलेक्शन किया था.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका

'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद आदित्य धर ने 6 साल बाद 2025 में बतौर डायरेक्टर बड़े पर्दे पर वापसी की. 5 दिसंबर 2025 को उनकी स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही और इसने 35 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 840.45 करोड़ रुपए कमा लिए है.

आदित्य धर के नाम बड़ा रिकॉर्ड

अब 'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जोड़ दिया जाए, तो ये कुल 1084.51 करोड़ रुपए हो जाता है. इसी के साथ आदित्य धर ऐसे पहले डायरेक्टर बन गए हैं जिन्होंने अपनी पहली दो फिल्मों के साथ 1000 करोड़ कमाए हैं.

आदित्य धर का करियर

आदित्य धर ने डायरेक्शन की फील्ड से हटकर कई फिल्में बनाई हैं. इनमें 'आर्टिकल 370', 'धूम धाम', 'बारामूला', 'तेज' और 'आक्रोश' जैसी फिल्में शामिल हैं. वर्कफ्रंट पर आदित्य धर अब 'धुरंधर- पार्ट 2' लेकर आएंगे. उनकी ये फिल्म ईद 2026 के मौके पर 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना यश की टॉक्सिक और मृणाल ठाकुर की डकैत से होगा.