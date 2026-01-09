सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

चंडीगढ़ में मौसम की स्थिति को देखते हुए UT चंडीगढ़ के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूल का समय और सर्दियों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. जिला शिक्षा कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले ये छुट्टी बढ़ाकर 10 जनवरी तक की गई थी लेकिन अधिक ठंड की वजह से इसे फिर से बढ़ा दिया गया है.

केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक छुट्टियों को लेकर बदलाव सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. अब सभी स्कूल 14 जनवरी से सामान्य रूप से खुलेंगे.

चंडीगढ़ में पहले 8 जनवरी को ही खुलने वाले थे स्कूल

इससे पहले चंडीगढ़ में स्कूल, जो सर्दियों की छुट्टियों के बाद 8 जनवरी को फिर से खुलने वाले थे, ठंड और घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए 10 जनवरी तक बढ़ा दिए गए थे लेकिन अब इसे एक बार फिर से 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. पहले जब छुट्टियां लगी थीं तब जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कहा गया था कि 8वीं क्लास तक के छात्रों और 9वीं और 11वीं की नॉन-बोर्ड क्लास के लिए, इस दौरान कोई फिजिकल क्लास नहीं होगी.

चंडीगढ़ में येले अलर्ट

चंडीगढ़ में ठंड का सितम जारी है. ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है. मौसम विभाग की ओर से यहां 14 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार (08 जनवरी) को शहर का अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. अभिभावकों से आग्रह है कि वे बच्चों को घर पर ही रखें और ठंड से बचाव के उपाय करें, जैसे गर्म कपड़े पहनाएं और गरम पेय पदार्थ दें.

पंजाब में 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद

उधर, बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण पंजाब में भी सभी स्कूल 13 जनवरी तक बंद हैं. ये नियम राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों पर लागू है. इससे पहले यहां स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था. बता दें कि पंजाब में घने कोहरे और ठंड का सितम जारी है.