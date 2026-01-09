रॉन्ग साइड चलने से कितने लोग हर साल गंवाते हैं जान, कितनी बड़ी समस्या है यह?

2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 1.7 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं. यह संख्या भयानक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 474 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं.