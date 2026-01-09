एक्सप्लोरर
रॉन्ग साइड चलने से कितने लोग हर साल गंवाते हैं जान, कितनी बड़ी समस्या है यह?
Wrong Side Driving India: रॉन्ग साइड ड्राइविंग सिर्फ छोटी लापरवाही नहीं, बल्कि हर दिन सैकड़ों लोगों की जान लेती आदत है. यहां हम आपको आंकड़े के साथ बताते हैं कि यह चुनौती कितनी गंभीर है.
सोचिए, सड़क पर हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी खो रहे हैं. कोई लाल बत्ती तोड़ देता है, कोई तेज रफ्तार में वाहन चलाता है, लेकिन सबसे खतरनाक है रॉन्ग साइड ड्राइविंग. यह सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि हर घंटे लोगों की जान लेने वाला अपराध बन गया है. 2023 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. क्या लोग समझ भी पा रहे हैं कि सिर्फ गलत दिशा में चलना कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है? आइए आंकड़ों से जानें.
1/7
2/7
Published at : 09 Jan 2026 02:47 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
जनरल नॉलेज
7 Photos
किसी मुस्लिम महिला का नकाब हटवाना कितना बड़ा गुनाह, क्या कानून में भी इसकी कोई सजा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे पहले किसने और क्यों छापी थी कागजी मुद्रा, 99% लोग नहीं जानते होंगे सही जवाब
जनरल नॉलेज
8 Photos
कभी जमकर क्रिकेट खेलता था यह भारतीय नेता, दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों में भी आ चुका नाम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion