हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
Electric Train Power System: रेलवे का मकसद यही होता है कि सफर के दौरान यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो. इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रेनों में भी जनरेटर भी लगाया जाता है. चलिए जानें इसका क्या काम है.
पटरी के ऊपर दौड़ते मोटे तार, इंजन से जुड़ा पेंटोग्राफ और तेज रफ्तार से भागती ट्रेन… देखने में सब कुछ साफ लगता है कि ट्रेन सीधे बिजली से चल रही है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब ऊपर से हजारों वोल्ट की बिजली मिल रही है, तो ट्रेन के पीछे जनरेटर यान क्यों लगाया जाता है? क्या बिजली सप्लाई में कोई कमी रह जाती है या फिर इसके पीछे कोई खास तकनीकी वजह है? जवाब जानकर आप भी चौंक सकते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 08:18 AM (IST)
