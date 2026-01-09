हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम

इससे न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि डीजल पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण को भी बड़ा फायदा हुआ है. इलेक्ट्रिक ट्रेन को बिजली पटरी के ऊपर लगे ओवरहेड तारों से मिलती है. इन तारों में करीब 25 हजार वोल्ट यानी 25 केवी एसी करंट होता है.