रूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश
Russia Street Cleaner Salary: भारत में सड़क साफ करने वाले या सफाईकर्मियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है. लेकिन रूस में सड़क साफ करने वालों की सैलरी अगर जान जाएं तो आपको हैरानी जरूर होगी.
भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी आज भी लाखों युवाओं का सपना मानी जाती है. अच्छी सैलरी, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद इसी पेशे से जोड़ी जाती है. लेकिन हाल ही में रूस से आई एक रिपोर्ट ने इस सोच को झकझोर दिया है. यहां एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब सड़क सफाई का काम कर रहा है लेकिन बदले में उसे हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिल रही है.
09 Jan 2026
