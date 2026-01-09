हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश

रूस में सड़क साफ करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, महीने की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश

Russia Street Cleaner Salary: भारत में सड़क साफ करने वाले या सफाईकर्मियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है. लेकिन रूस में सड़क साफ करने वालों की सैलरी अगर जान जाएं तो आपको हैरानी जरूर होगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Jan 2026 09:01 AM (IST)
Russia Street Cleaner Salary: भारत में सड़क साफ करने वाले या सफाईकर्मियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है. लेकिन रूस में सड़क साफ करने वालों की सैलरी अगर जान जाएं तो आपको हैरानी जरूर होगी.

भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी आज भी लाखों युवाओं का सपना मानी जाती है. अच्छी सैलरी, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद इसी पेशे से जोड़ी जाती है. लेकिन हाल ही में रूस से आई एक रिपोर्ट ने इस सोच को झकझोर दिया है. यहां एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब सड़क सफाई का काम कर रहा है लेकिन बदले में उसे हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिल रही है.

1/7
LiveMint की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 साल का एक शख्स रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सफाईकर्मी के तौर पर काम कर रहा है. खबर बताती है कि वो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ काम किया है.
LiveMint की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 साल का एक शख्स रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सफाईकर्मी के तौर पर काम कर रहा है. खबर बताती है कि वो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ काम किया है.
2/7
हालांकि यह साफ नहीं है कि वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट में थे या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. आईटी इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि बड़ी कंपनियां बाहरी कंपनियों से काम करवाती हैं.
हालांकि यह साफ नहीं है कि वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट में थे या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. आईटी इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि बड़ी कंपनियां बाहरी कंपनियों से काम करवाती हैं.
Published at : 09 Jan 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Russia Street Cleaner Salary Indian Engineer In Russia Engineer Cleaning Streets

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
जनरल नॉलेज
क्या ट्रंप को भारत पर 500% टैरिफ लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्या है अमेरिका का कानून?
क्या ट्रंप को भारत पर 500% टैरिफ लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्या है अमेरिका का कानून?
शिक्षा
छुट्टियों में भी घर नहीं जाना चाहते छात्र, ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत स्कूल
छुट्टियों में भी घर नहीं जाना चाहते छात्र, ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत स्कूल
जनरल नॉलेज
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget