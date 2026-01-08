सबसे पहले किसने और क्यों छापी थी कागजी मुद्रा, 99% लोग नहीं जानते होंगे सही जवाब

चीन जैसे विशाल देश में व्यापारियों को सैकड़ों किलो सिक्के साथ लेकर चलने पड़ते थे, जिससे समय, मेहनत और सुरक्षा तीनों का संकट खड़ा हो गया. इस समस्या का सबसे पहले समाधान चीन में निकाला गया. सातवीं शताब्दी में तांग राजवंश के समय व्यापार अपने चरम पर था.