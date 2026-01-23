एक्सप्लोरर
Science Behind Tears: रोते समय क्यों निकलते हैं आंखों से आंसू, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Science Behind Tears: रोते समय हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या कहता है साइंस.
Science Behind Tears: रोना एक साधारण इमोशनल रिएक्शन लग सकता है लेकिन हर आंसू के पीछे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दिमाग की एक्टिविटी का एक बड़ा ही अजीब मिश्रण होता है. चाहे दुख, काफी ज्यादा खुशी या प्याज काटने से अचानक जलन की वजह से आपकी आंखों से आंसू बहें, यह पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर एक काफी व्यवस्थित सिस्टम के जरिए कंट्रोल होती है. आइए जानते हैं कि रोते समय आंखों से आंसू क्यों निकालते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है.
1/6
2/6
Published at : 23 Jan 2026 03:33 PM (IST)
Tags :Tears Eye Tears Reflex Tears
जनरल नॉलेज
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
जनरल नॉलेज
6 Photos
सोना तो अमेरिका खरीद रहा, लेकिन कौन-सा देश खरीद रहा सबसे ज्यादा चांदी? जानें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बादलों के बीच भी धुंध से कैसे बचता है विमान का कांच, किस तकनीक का होता है इस्तेमाल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
महाराष्ट्र
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? आरक्षण तय होने के बाद शिंदे की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
क्रिकेट
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल
Advertisement
जनरल नॉलेज
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion