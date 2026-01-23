सभी आंसू एक जैसे नहीं होते. इंसान का शरीर आंखों को नम रखने के लिए बेसल आंसू, धूल या धुएं जैसी जलन पैदा करने वाली चीजों से आंखों की रक्षा के लिए रिफ्लेक्स आंसू और दुख, खुशी, गुस्सा या राहत जैसी भावनाओं के दौरान बहने वाले इमोशनल आंसू पैदा करता है.