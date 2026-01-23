हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजScience Behind Tears: रोते समय क्यों निकलते हैं आंखों से आंसू, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Science Behind Tears: रोते समय क्यों निकलते हैं आंखों से आंसू, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Science Behind Tears: रोते समय हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या कहता है साइंस.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jan 2026 03:33 PM (IST)
Science Behind Tears: रोते समय हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या कहता है साइंस.

Science Behind Tears: रोना एक साधारण इमोशनल रिएक्शन लग सकता है लेकिन हर आंसू के पीछे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दिमाग की एक्टिविटी का एक बड़ा ही अजीब मिश्रण होता है. चाहे दुख, काफी ज्यादा खुशी या प्याज काटने से अचानक जलन की वजह से आपकी आंखों से आंसू बहें, यह पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर एक काफी व्यवस्थित सिस्टम के जरिए कंट्रोल होती है. आइए जानते हैं कि रोते समय आंखों से आंसू क्यों निकालते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है.

सभी आंसू एक जैसे नहीं होते. इंसान का शरीर आंखों को नम रखने के लिए बेसल आंसू, धूल या धुएं जैसी जलन पैदा करने वाली चीजों से आंखों की रक्षा के लिए रिफ्लेक्स आंसू और दुख, खुशी, गुस्सा या राहत जैसी भावनाओं के दौरान बहने वाले इमोशनल आंसू पैदा करता है.
सभी आंसू एक जैसे नहीं होते. इंसान का शरीर आंखों को नम रखने के लिए बेसल आंसू, धूल या धुएं जैसी जलन पैदा करने वाली चीजों से आंखों की रक्षा के लिए रिफ्लेक्स आंसू और दुख, खुशी, गुस्सा या राहत जैसी भावनाओं के दौरान बहने वाले इमोशनल आंसू पैदा करता है.
जब तेज भावनाएं होती हैं तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम खासकर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है. यह इमोशनल सेंटर लैक्रिमल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और इससे आंसू बनने लगते हैं.
जब तेज भावनाएं होती हैं तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम खासकर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है. यह इमोशनल सेंटर लैक्रिमल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और इससे आंसू बनने लगते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 03:33 PM (IST)
