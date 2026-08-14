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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट

गणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट

Ganpati 2026: पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, पश्चिम रेलवे द्वारा गणपति स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 12:43 PM (IST)
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पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा गणपति महोत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न गणपति स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाई जाएंगी. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, पश्चिम रेलवे द्वारा गणपति स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. यात्रियों की मांग को देखते हुए अब इन गणपति स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है. 

1. ट्रेन संख्या 09013 मुंबई सेंट्रल – ठोकुर स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 8 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09014 ठोकुर–मुंबई सेंट्रल स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 9 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

2. ट्रेन संख्या 09019 मुंबई सेंट्रल–सावंतवाड़ी रोड स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 9 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09020 सावंतवाड़ी रोड–मुंबई सेंट्रल स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 10 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

3. ट्रेन संख्या 09035 बांद्रा टर्मिनस–रत्नागिरी अनारक्षित स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 10 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09036 रत्नागिरी–बांद्रा टर्मिनस अनारक्षित स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 11 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

4. ट्रेन संख्या 09030 वलसाड–रत्नागिरी स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 7 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09029 रत्नागिरी–वलसाड स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 8 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

5. ट्रेन संख्या 09022 उधना–रत्नागिरी स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 10 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09021 रत्नागिरी–उधना स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 10 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

6. ट्रेन संख्या 09114 वडोदरा–रत्नागिरी स्पेशल के अतिरिक्त फेरे 8 सितम्‍बर एवं 22 सितम्‍बर, 2026 को चलेंगे. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09113 रत्नागिरी–वडोदरा स्पेशल के अतिरिक्त फेरे 9 सितम्‍बर एवं 23 सितम्‍बर, 2026 को चलेंगे.

7. ट्रेन संख्या 09110 विश्वामित्री–रत्नागिरी स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 9 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09109 रत्नागिरी–विश्वामित्री स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 10 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

8. ट्रेन संख्या 09124 विश्वामित्री–रत्नागिरी स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 7 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09123 रत्नागिरी–विश्वामित्री स्पेशल का अतिरिक्त फेरा 7 सितम्‍बर, 2026 को चलेगा.

ट्रेन संख्या *09013, 09019, 09030, 09022, 09114, 09110 एवं 09124* के अतिरिक्‍त फेरों की बुकिंग *15 अगस्त, 2026* से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी. उपर्युक्‍त ट्रेनें विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलेंगी. ट्रेनों के समय, ठहराव एवं कोच संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री भारतीय रेलवे के अधिकृत वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 14 Aug 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Ganpati 2026
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