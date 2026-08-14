MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?

MG Motor Festive Offer 2026: हमारे देश में कार खरीदने का सबसे सही समय त्योहारों के समय होता है. क्योंकि, इन दिनों में कंपनियां कई प्रकार के आकर्षक ऑफर देती हैं जिससे कार खरीदने में काफी बचत हो जाती है. ऐसा इस लिए हम कह रहे हैं क्योंकि, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बेहद खास एमजी पोन्न ओणम फेस्टिव कैंपेन की शुरुआत कर दी है. इस फेस्टिव ऑफर के तहत अगर आप एमजी की कोई नई कार खरीदते हैं तो आपको 2.20 लाख रुपये तक का भारी डिस्काउंट मिल सकता है.

बता दें कि, कंपनी की तरफ से दिए जा रहे इन ऑफर्स में नकद छूट के साथ फ्री इलेक्ट्रिक चार्जिंग, 1 ग्राम सोने का सिक्का और आकर्षक एक्सचेंज बोनस जैसी चीजें शामिल हैं. एमजी मोटर ने यह फेस्टिवल डिस्काउंट अपनी सभी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार रेंज पर निकाला है. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में एक नई कार घर लाने की सोच रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि एमजी के किस मॉडल पर कितना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है.

एमजी एस्टर पर मिल रहा बड़ा फायदा

बता दें कि, कंपनी के इस फेस्टिव कैंपेन में सबसे धमाकेदार और बड़ा डिस्काउंट एमजी एस्टर पर दिया जा रहा है. अगर आप इस इंटेलिजेंट और एआई फीचर्स से लैस पेट्रोल एसयूवी को खरीदने का प्लान बनाते हैं. तो आपको कुल मिलाकर 2.20 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

एमजी एस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये है जिसे इस डिस्काउंट के बाद काफी किफायती दाम में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर में कैश बेनेफिट्स के साथ एक्सचेंज बोनस भी शामिल है. यह एसयूवी अपने सेगमेंट में बेहतरीन लुक्स, प्रीमियम इंटीरियर और अडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती है.





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इस कार पर मिल रहा 2.15 लाख का डिस्काउंट

वहीं, अगर आपका इरादा एक लंबी रेंज वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का है तो एमजी जेडएस ईवी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है. इस कैंपेन के तहत जेडएस ईवी पर ग्राहकों को पूरे 2.15 लाख रुपये तक का सीधा फायदा दिया जा रहा है. केवल इतना ही नहीं इसके साथ कंपनी ग्राहकों को 2,000 यूनिट तक बिल्कुल फ्री चार्जिंग की सुविधा भी ऑफर कर रही है.

बता दें कि, 13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली यह इलेक्ट्रिक कार बैस ऑप्शन में भी उपलब्ध है. फ्री चार्जिंग और इतने बड़े डिस्काउंट के बाद यह कार ईवी खरीदारों के लिए काफी फायदेमंद सौदा साबित होने वाली है.

विंडसर और कॉमेट ईवी पर भी मिल रहा ऑफर

बता दें कि, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमजी विंडसर ईवी पर कंपनी 20,000 रुपये तक के बेनेफिट्स के साथ 1,000 यूनिट फ्री चार्जिंग और 1 ग्राम सोने का सिक्का दे रही है. विंडसर ईवी 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर के बैटरी रेंटल प्लान पर उपलब्ध है.

जबकि दूसरी तरफ कंपनी की सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक एमजी कॉमेट ईवी पर पूरे 45,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है. कॉमेट ईवी की खरीद पर भी ग्राहकों को स्पेशल गिफ्ट के तौर पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन दिया जा रहा है.





एमजी हेक्टर पर 60 हजार की बचत

एमजी की सबसे लोकप्रिय एसयूवी हेक्टर पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है. भारत में 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली एमजी हेक्टर पर फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को 60,000 रुपये तक के बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं.

इसके साथ ही हेक्टर की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी की तरफ से 1 ग्राम सोने का सिक्का भी उपहार के रूप में मिलेगा. अगर आप बड़े साइज, शानदार स्पेस और बड़े टचस्क्रीन सिस्टम वाली दमदार एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो हेक्टर पर मिल रहा यह डिस्काउंट ऑफर आपके लिए काफी सही रहेगा.

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