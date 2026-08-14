स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?

MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?

MG Motor Festive Offer 2026: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर दे रहा है फेस्टिव ऑफर. जानिए एस्टर, जेडएस ईवी, हेक्टर और विंडसर ईवी पर मिलने वाले 2.20 लाख रुपये तक के डिस्काउंट के बारें में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

MG Motor Festive Offer 2026: हमारे देश में कार खरीदने का सबसे सही समय त्योहारों के समय होता है. क्योंकि, इन दिनों में कंपनियां कई प्रकार के आकर्षक ऑफर देती हैं जिससे कार खरीदने में काफी बचत हो जाती है. ऐसा इस लिए हम कह रहे हैं क्योंकि, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बेहद खास एमजी पोन्न ओणम फेस्टिव कैंपेन की शुरुआत कर दी है. इस फेस्टिव ऑफर के तहत अगर आप एमजी की कोई नई कार खरीदते हैं तो आपको 2.20 लाख रुपये तक का भारी डिस्काउंट मिल सकता है.

बता दें कि, कंपनी की तरफ से दिए जा रहे इन ऑफर्स में नकद छूट के साथ फ्री इलेक्ट्रिक चार्जिंग, 1 ग्राम सोने का सिक्का और आकर्षक एक्सचेंज बोनस जैसी चीजें शामिल हैं. एमजी मोटर ने यह फेस्टिवल डिस्काउंट अपनी सभी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार रेंज पर निकाला है. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में एक नई कार घर लाने की सोच रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि एमजी के किस मॉडल पर कितना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है.

एमजी एस्टर पर मिल रहा बड़ा फायदा

बता दें कि, कंपनी के इस फेस्टिव कैंपेन में सबसे धमाकेदार और बड़ा डिस्काउंट एमजी एस्टर पर दिया जा रहा है. अगर आप इस इंटेलिजेंट और एआई फीचर्स से लैस पेट्रोल एसयूवी को खरीदने का प्लान बनाते हैं. तो आपको कुल मिलाकर 2.20 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

एमजी एस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये है जिसे इस डिस्काउंट के बाद काफी किफायती दाम में खरीदा जा सकता है. इस ऑफर में कैश बेनेफिट्स के साथ एक्सचेंज बोनस भी शामिल है. यह एसयूवी अपने सेगमेंट में बेहतरीन लुक्स, प्रीमियम इंटीरियर और अडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती है.


MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?

यह भी पढ़ें: Luxury Car Sales: 54 पर्सेंट क्यों बढ़ी सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की डिमांड, इसका यूरो से क्या कनेक्शन?

इस कार पर मिल रहा 2.15 लाख का डिस्काउंट

वहीं, अगर आपका इरादा एक लंबी रेंज वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का है तो एमजी जेडएस ईवी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है. इस कैंपेन के तहत जेडएस ईवी पर ग्राहकों को पूरे 2.15 लाख रुपये तक का सीधा फायदा दिया जा रहा है. केवल इतना ही नहीं इसके साथ कंपनी ग्राहकों को 2,000 यूनिट तक बिल्कुल फ्री चार्जिंग की सुविधा भी ऑफर कर रही है.

बता दें कि, 13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली यह इलेक्ट्रिक कार बैस ऑप्शन में भी उपलब्ध है. फ्री चार्जिंग और इतने बड़े डिस्काउंट के बाद यह कार ईवी खरीदारों के लिए काफी फायदेमंद सौदा साबित होने वाली है.

विंडसर और कॉमेट ईवी पर भी मिल रहा ऑफर

बता दें कि, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमजी विंडसर ईवी पर कंपनी 20,000 रुपये तक के बेनेफिट्स के साथ 1,000 यूनिट फ्री चार्जिंग और 1 ग्राम सोने का सिक्का दे रही है. विंडसर ईवी 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर के बैटरी रेंटल प्लान पर उपलब्ध है.

जबकि दूसरी तरफ कंपनी की सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक एमजी कॉमेट ईवी पर पूरे 45,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है. कॉमेट ईवी की खरीद पर भी ग्राहकों को स्पेशल गिफ्ट के तौर पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन दिया जा रहा है.


MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?

एमजी हेक्टर पर 60 हजार की बचत

एमजी की सबसे लोकप्रिय एसयूवी हेक्टर पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है. भारत में 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली एमजी हेक्टर पर फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को 60,000 रुपये तक के बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं.

इसके साथ ही हेक्टर की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी की तरफ से 1 ग्राम सोने का सिक्का भी उपहार के रूप में मिलेगा. अगर आप बड़े साइज, शानदार स्पेस और बड़े टचस्क्रीन सिस्टम वाली दमदार एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो हेक्टर पर मिल रहा यह डिस्काउंट ऑफर आपके लिए काफी सही रहेगा.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike August 2026: मानसून के बाद महंगी होने जा रहीं ये कारें, आज ही पकड़ें शोरूम की राह

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
MG Motor Onam Festive Offer 2026 MG Car Discounts Hindi MG Astor Offer MG Windsor EV Free Charging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
ऑटो
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
ऑटो
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Safest Cars Of India: देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
देश की 15 सबसे सुरक्षित कारें, देखें किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
दिल्ली NCR
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
TMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला
TMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
Best Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
एग्रीकल्चर
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget