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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम

क्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम

Foreign PM India Case: हाल ही में राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने कंस्ट्रक्टिव कांग्रेस कन्वेंशन में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है. जानें क्या है पूरा मामला.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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  • भारतीय कानून विदेशी प्रधानमंत्रियों को मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है।
  • वे व्यक्तिगत या देश के प्रतिनिधि के रूप में अदालत जा सकते हैं।
  • मानहानि जैसे मामलों में भारतीय कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय छूट उन्हें मुकदमा करने से नहीं रोकती, बल्कि बचाती है।

Foreign PM India Case: कंस्ट्रक्टिव कांग्रेस कन्वेंशन में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बीच हुई बातचीत ने एक बार फिर से भारत की विदेश नीति को चर्चा मिला दिया है. राहुल गांधी ने गले मिलने की तुलना विदेश नीति से करने के विचार का मजाक उड़ाया और दीक्षित ने मजाक में पूछा कि क्या राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाते हुए इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी समझ लिया था. यह बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. दीक्षित को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पहुंच अभी वहां तक नहीं है. इसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कोई विदेशी प्रधानमंत्री किसी भारतीय राजनीतिक नेता के खिलाफ केस कर सकता है या फिर नहीं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.


विदेशी नेता भारतीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं 

भारतीय कानून आमतौर पर विदेशियों को भारत में कानूनी उपाय खोजने से नहीं रोकता है. इसमें सरकार का विदेशी प्रमुख भी शामिल हो सकता है जो विवाद की प्रकृति और उस हैसियत पर निर्भर करता है जिसमें वह अदालत का रुख करता है. 

दीवानी मामलों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विदेशी राज्यों और शासकों से निपटने का प्रावधान है. धारा 84 खास तौर से किसी विदेशी राज्य को कानून के तहत मान्यता प्राप्त परिस्थिति में सक्षम भारतीय अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है. 

एक विदेशी प्रधानमंत्री व्यक्तिगत हैसियत से भी भारतीय अदालत का रुख कर सकता है. खासकर मानहानि जैसे मामलों में. तब अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या उस व्यक्ति का दवा कानूनी रूप से सही है और क्या विवाद भारतीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है.


क्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम

क्या विदेशी प्रधानमंत्री को छूट प्राप्त है? 

छूट का मुद्दा ज्यादा जटिल है. पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पद पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्षों और राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों को खास परिस्थितियों में विदेशी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त होती है. इस सुरक्षा का उद्देश्य एक देश को दूसरे देश के सेवारत वरिष्ठ अधिकारियों पर अपना अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करने से रोकता है. हालांकि छूट मुख्य रूप से मुकदमे या फिर अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है. लेकिन यह अपने आप में किसी संरक्षित अधिकारी को कानूनी उपाय खोजने से नहीं रुकती है. यही वजह है कि विदेशी प्रधानमंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भारतीय अदालत का रुख नहीं कर सकता. 

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क्या विदेशी प्रधानमंत्री मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं? 

अगर कोई भारतीय नेता किसी विदेशी प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर झूठ और मानहानि करने वाला बयान देता है तो पीड़ित नेता के पास भारतीय कानून के तहत पूरी तरह से कानूनी उपाय मौजूद है.  सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है और अगर जरूरी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो मानहानि का दीवानी मुकदमा भी किया जा सकता है. 

हालांकि किसी विदेशी नेता की सिर्फ आलोचना करने से अपने आप मानहानि नहीं हो जाती. अदालत बयान की सामग्री, क्या वह झूठा था, उसे कैसे दिखाया गया है, लागू होने वाले कानूनी शर्तें और क्या बयान से कानूनी रूप से मान्य नुकसान हुआ है जैसी वजहों पर विचार करेगी. 


क्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 83 से 87A के नियम 

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में विदेशी राज्यों, शासकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से जुड़े मुकदमों के लिए खास प्रावधान है. धारा 83 से 87A पैसे मामलों के लिए कानूनी ढांचा तय करती हैं. 

इन प्रावधानों में धारा 84 खास तौर पर अहम है क्योंकि यह किसी विदेशी राज्य को सक्षम भारतीय अदालत में सिविल मुकदमा दायर करने की इजाजत देती है. हालांकि यह प्रावधान भारतीय कानून की शर्तों और लागू किया जा रहे अधिकारों की प्रकृति पर निर्भर करता है. 

विदेशी राज्य और किसी विदेशी नेता के बीच का फर्क भी काफी जरूरी है. अगर कोई विदेशी प्रधानमंत्री अपने देश की तरफ से भारतीय अदालत में आता है तो मामले में विदेशी राज्यों से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं. दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री अपनी निजी हैसियत से कोई भी केस दायर करता है जैसे मानहानि या फिर नुकसान के लिए दावा, तो अदालत मामले को निजी सिविल दावे के तौर पर दिखेगी और इस बात को तय करेगी कि भारतीय कानून और अधिकार क्षेत्र की जरूरतें पूरी हो रही हैं या फिर नहीं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI Meloni Foreign PM India Case
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