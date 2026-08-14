स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuhaag Raat Tradition: कहां से शुरू हुआ फर्स्ट नाइट का चलन, किसने मनाई थी पहली सुहागरात

Suhaag Raat Tradition: कहां से शुरू हुआ फर्स्ट नाइट का चलन, किसने मनाई थी पहली सुहागरात

Suhaag Raat Tradition: सुहागरात को शादी की पहली रात माना जाता है. इस रस्म की परंपरा, इसके इतिहास और अलग-अलग राज्यों में निभाई जाने वाली रस्मों के बारे में जानकारी दी गई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

Suhaag Raat Tradition: शादी की बात होते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस रस्म की होती है, वह है सुहागरात यानी शादी की पहली रात. फिल्मों और सीरियलों में इसे फूलों से सजे बिस्तर, दूध के गिलास और शरमाती दुल्हन के रूप में दिखाया जाता रहा है, जिसकी वजह से यह रस्म हर किसी के लिए बेहद खास और उत्सुकता भरी बन जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई और किसने सबसे पहले यह रस्म निभाई थी. यह सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में उठता है, इसलिए आइए जानते हैं सुहागरात की परंपरा से जुड़ी दिलचस्प जानकारी.

कहां से आया सुहागरात शब्द और यह परंपरा

सुहागरात शब्द संस्कृत भाषा से निकला माना जाता है, जहां “सुहाग” का मतलब होता है सुहागन यानी विवाहित स्त्री का सौभाग्य. इतिहास से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, इस रस्म की शुरुआत मुगल और राजपूत राजघरानों से हुई मानी जाती है. मध्यकाल यानी मुगल और राजपूत शासन के दौर में शादी की पहली रात को एक खास समारोह की तरह मनाया जाता था, जिसमें नवविवाहित जोड़े के कमरे को फूलों से सजाया जाता था. बाद में ब्रिटिश शासन के दौर में भारतीय परंपरा और पश्चिमी सभ्यता के मेल से इस रस्म को और भी भावनात्मक रूप दिया गया. यह जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इतिहास में किसी एक तय व्यक्ति या जोड़े का नाम दर्ज नहीं है, जिसने सबसे पहले यह रस्म मनाई हो. यह परंपरा धीरे-धीरे राजघरानों से शुरू होकर पूरे समाज में फैलती चली गई. 

यह भी पढ़ेंः देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट

अलग-अलग राज्यों में अलग नाम और रस्में

खास बात यह है कि भारत में हर जगह इस रस्म को सुहागरात के नाम से नहीं जाना जाता. बंगाल में इसे फूलशय्या कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे इरावु थिरुमा और महाराष्ट्र में पहिली रात्र के नाम से जाना जाता है, वहीं राजस्थान और पंजाब में इसे सुहागरात कहा जाता है. यह रस्म सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जैन, बौद्ध, सिख और मुस्लिम समाज में भी अपने-अपने तरीके से मनाई जाती है. पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में इसे शादी की चौथी रात को मनाया जाता है, इसलिए वहां इसे “चौथी रात” भी कहा जाता है. समय के साथ इस परंपरा का रूप भी बदलता गया है. 

यह भी पढ़ेंः Jharkhand Student Protest: झुकेगा नहीं साला... झारखंड छात्र आंदोलन में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पुष्पा भाऊ, वीडियो वायरल

Published at : 14 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Indian Weddings Suhaag Raat Tradition Suhaag Raat Rituals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम
क्या दूसरे देश के पीएम भारतीय नेताओं पर दर्ज करा सकते हैं केस? जानें नियम
जनरल नॉलेज
Suhaag Raat Tradition: कहां से शुरू हुआ फर्स्ट नाइट का चलन, किसने मनाई थी पहली सुहागरात
कहां से शुरू हुआ फर्स्ट नाइट का चलन, किसने मनाई थी पहली सुहागरात
जनरल नॉलेज
नेत्रहीन लोगों को कैसे मिलता है दिन-रात होने का सिग्नल? जानिए साइंस
नेत्रहीन लोगों को कैसे मिलता है दिन-रात होने का सिग्नल? जानिए साइंस
जनरल नॉलेज
वैज्ञानिकों ने बनाया पानी के अंदर काम करने वाला सुपरग्लू, जानें कैसे करेगा काम?
वैज्ञानिकों ने बनाया पानी के अंदर काम करने वाला सुपरग्लू, जानें कैसे करेगा काम?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर से जुड़ा है केस
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर से जुड़ा है केस
ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
ट्रेंडिंग
Metro Viral Video: जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget