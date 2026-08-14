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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'

प्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी सीएम पद पर बने रहेंगे अब कोई बड़ी गलती नहीं कर पाएंगे. क्योंकि लोगों का दबाव है. पीके गुरुवार को जनता को संबोधित कर रहे थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर जन सुराज के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. वे बांकीपुर उपचुनाव से पहले से सम्राट चौधरी पर हमलावर थे. अब उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को सीएम के पद से हटना पड़ेगा. 

प्रशांत किशोर ने बीते गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को यह बात कही है. पीके का कहना है कि कोई बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जितने दिन भी सम्राट चौधरी सीएम पद पर बने रहेंगे अब कोई बड़ी गलती नहीं कर पाएंगे. क्योंकि लोगों का दबाव है. 

पीके ने कहा, "लोगों ने देख लिया है कि अगर फेक एनकाउंटर करवाओगे, गरीब आदमी के झोपड़ी पर बुलडोजर चलाओगे, लोगों का राशन कार्ड से नाम काटोगे, तो जनता तुमको हरा भी सकती है."

हर वार्ड में बनाएंगे 50 लोगों की समिति

प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि अगस्त में हम हर वार्ड में जाएंगे. अगस्त खत्म होते होते हर वार्ड में राजनैतिक रूप से सबसे सक्रिय 50 लोगों की एक समिति यहां बनाएंगे जो एक तरीके से सलाहकार के तौर पर आपके वार्ड में हमारे साथ मिलकर काम करेगा. वह इसलिए क्योंकि जो समस्या आप बता रहे हैं इन समस्याओं का निदान जब हम सरकार के साथ या नगर निगम के साथ मिलकर शुरू करें तो यह खबर हो कि यह काम सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि एक सुझाव देंगे कि जो भी नाली-गली की समस्या आपके यहां है बिजली के लिए कोई पैसा मांग रहा है या कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो अगली बार जब आप हमसे मिलिए या हमारे कार्यालय आइए तो उस पदाधिकारी का विभाग और नाम नंबर जरूर लिखिए. आपके यहां कोई कार्यपालक अभियंता है, नगर निगम का ठेकेदार है, जो भी गलती कर रहा है उसका नाम नंबर हमको बताइए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके.

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पीके ने कहा कि तीन-चार वादा हमने आपसे किया था. पहली बात मैंने कही थी कि विधायक से जुड़े हुए मामले में कोई कमीशन खोरी नहीं होगी. इसका असर होगा कि जितने यहां गरीब परिवार के लोग हैं जिनको राशन कार्ड बनाने में चाहे नाम कट गया है या कार्ड बनाने में घूस मांगा जा रहा है, या जिनका राशन कार्ड बना हुआ है पांच किलो की बजाए 4 किलो राशन मिल रहा है, ये समस्या अगले तीन महीने में खत्म हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि हर वह व्यक्ति जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए उसको बिना एक रुपये घूस दिए ही राशन कार्ड बनेगा. बांकीपुर के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वाले मनमानी फीस वसूल रहे हैं. इसको नवंबर तक हर संभव सुधारने का प्रयास किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा, 'हर घर तिरंगा' अभियान में लिया हिस्सा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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