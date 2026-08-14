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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया

पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया

Mitchell Starc Alyssa Healy: ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज एलिसा हीली का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उन्होंने अपने पति मिचेल स्टार्क को ब्लाइंड लिस्ट में आखिरी स्थान दिया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 14 Aug 2026 11:59 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज एलिसा हीली का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक ब्लाइंड रैंकिंग गेम के दौरान उन्होंने क्रिकेट के पांच दिग्गज गेंदबाजों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक किया. खास बात यह रही कि लिस्ट में उनके पति और ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम भी शामिल था.

स्टार्क को मिली आखिरी रैंक

हीली को पांच महान गेंदबाजों की ब्लाइंड रैंकिंग करनी थी. उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि अगला नाम किस खिलाड़ी का होगा. सबसे पहले महान ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न का नाम सामने आया और हीली ने उन्हें सीधे नंबर-1 पर रखा. इसके बाद जसप्रीत बुमराह का नाम आया. हीली ने भारतीय तेज गेंदबाज को तीसरे स्थान पर जगह दी.

फिर आया वह नाम जिसने इस पूरे गेम को मजेदार बना दिया. जैसे ही मिचेल स्टार्क का नाम सामने आया, हीली ने बिना ज्यादा सोचे उन्हें पांचवें और आखिरी स्थान पर रख दिया. इसके बाद ग्लेन मैकग्रा को चौथा और पैट कमिंस को दूसरा स्थान मिला. इस तरह हीली की अंतिम रैंकिंग में वॉर्न पहले, कमिंस दूसरे, बुमराह तीसरे, मैकग्रा चौथे और स्टार्क पांचवें स्थान पर रहे.

'कोई चिंता नहीं', स्टार्क ने दिया जवाब

रैंकिंग पूरी होने के बाद हीली को भी एहसास हुआ कि उन्होंने शायद बड़ी गलती कर दी है. उन्होंने माना कि वह मुश्किल स्थिति में फंस गई हैं, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर ज्यादा चिंता नहीं थी. इस वीडियो पर मिचेल स्टार्क का रिएक्शन भी आया. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे स्टार्क ने वीडियो पर मजेदार अंदाज में लिखा, 'कोई चिंता नहीं.' यानी पत्नी की रैंकिंग में आखिरी स्थान मिलने के बावजूद स्टार्क ने इसे दिल पर नहीं लिया और अपने अंदाज में जवाब देकर मामला हल्का कर दिया.

उसी समय स्टार्क ने मैदान पर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

दिलचस्प बात यह है कि जिस समय एलिसा हीली का यह वीडियो चर्चा में था, उसी दौरान मिचेल स्टार्क मैदान पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे थे. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन स्टार्क ने शादमान इस्लाम को आउट किया. इस विकेट के साथ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 434 हो गई. उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 433 विकेट लिए थे. इसके साथ ही स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका के क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार

एलिसा हीली का शानदार करियर

एलिसा हीली ने मार्च 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 3054 रन और 126 वनडे मैचों में 3777 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट के 11 मुकाबलों में उनके नाम 502 रन रहे. हीली ऑस्ट्रेलिया की छह टी20 वर्ल्ड कप और दो महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रही हैं.

उन्हें दो बार ICC T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है. पति को ब्लाइंड रैंकिंग में आखिरी स्थान देने वाली हीली का यह मजेदार फैसला भले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हो, लेकिन उसी समय स्टार्क ने मैदान पर रिकॉर्ड बनाकर दिखा दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे सफल बाएं हाथ के गेंदबाजों में शामिल हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Alyssa Healy MITCHELL STARC
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