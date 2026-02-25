हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjabi Wedding: पंजाब की शादियों में दुल्हन को क्यों पहनाया जाता था चूड़ा, जानें क्या है इसका इतिहास?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Feb 2026 07:47 AM (IST)
Punjabi Wedding: पंजाबी शादियों में दुल्हन के लाल चूड़े सिर्फ सजावटी गहनों से कहीं ज्यादा होते हैं. वे भावना, परंपरा और एक मजबूत सांस्कृतिक बदलाव को दिखाते हैं. आइए जानते हैं कि पंजाब की शादियों में दुल्हन को चूड़ा क्यों पहनाया जाता है और इसका क्या इतिहास है.

पारंपरिक रूप से चूड़ा दुल्हन के मामा और मौसी तोहफे में देते हैं. यह इशारा इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन अपने मायके के प्यार, सुरक्षा और आशीर्वाद के साथ अपने मायके से जाती है.
लाल और हाथी दांत रंग की चूड़ियां यूं ही नहीं चुनी जाती. लाल रंग प्यार, ताकत और शादीशुदा जिंदगी की खुशी दिखाता है. वहीं सफेद रंग पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है. साथ में यह दुल्हन के आने वाले घर के लिए फर्टिलिटी, खुशहाली और अच्छी किस्मत की निशानी है.
Published at : 25 Feb 2026 07:47 AM (IST)
