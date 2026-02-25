लाल और हाथी दांत रंग की चूड़ियां यूं ही नहीं चुनी जाती. लाल रंग प्यार, ताकत और शादीशुदा जिंदगी की खुशी दिखाता है. वहीं सफेद रंग पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है. साथ में यह दुल्हन के आने वाले घर के लिए फर्टिलिटी, खुशहाली और अच्छी किस्मत की निशानी है.