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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद

UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद

UNSC के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी सुरक्षा परिषद से विदाई होगी. वहीं, किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 04 Jun 2026 08:57 AM (IST)
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान की 'विदाई' होने जा रही है. बुधवार (3 जून) को हुए UNSC के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा. वहीं, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे भी गैर-स्थायी सदस्य चुने गए. इनका कार्यकाल दो साल का होगा.

पाकिस्तान का कार्यकाल इसी साल के आखिरी में खत्म हो रहा है. नए चुने गए सदस्य देश पाकिस्तान, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस और सोमालिया की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. ये देश 1 जनवरी 2027 से अपनी सीट संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक परिषद में रहेंगे.

गैर स्थायी मेंबर के लिए चाहिए दो-तिहाई वोट

सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य देशों के कम से कम दो-तिहाई वोट हासिल करने होते हैं. अगर सभी 193 सदस्य देश मौजूद हों और मतदान करें तो जीत के लिए कम से कम 129 वोट जरूरी होते हैं, जो देश मतदान से दूर रहते हैं, उन्हें वोटिंग में शामिल नहीं माना जाता.

5 सीटों के लिए 7 देशों के बीच हुआ चुनाव

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ ने बताया इस साल पांच सीटों के लिए कुल सात उम्मीदवार मैदान में थे. ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे पहले ही दौर की वोटिंग में चुन लिए गए. इसके बाद तीन और दौर की वोटिंग हुई, जिसके बाद किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हराकर सीट हासिल कर ली. 

UNSC में 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं. इनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका पांच स्थायी सदस्य हैं. बाकी दस सदस्य गैर-स्थायी होते हैं, जिनकी सीटें अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटी जाती हैं. हर साल इनमें से पांच सीटों पर नए सदस्य चुने जाते हैं. नए चुने गए पांच देश अफ्रीकी समूह, एशिया-प्रशांत समूह, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई समूह तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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पूर्वी यूरोपीय समूह की सीट इस बार चुनाव में शामिल नहीं थी, क्योंकि वह सीट, जिस पर फिलहाल लातविया 2027 तक सदस्य है, हर दूसरे साल चुनाव के लिए आती है. सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय माना जाता है. इसका मुख्य काम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है. परिषद कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसले ले सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की अनुमति भी दे सकती है.

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Input By : IANS
Published at : 04 Jun 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Pakistan UNSC Election 2027
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