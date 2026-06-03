यह है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जानें कितने देशों के बेड़े में शामिल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom F-35 लाइटनिंग II दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ लड़ाकू विमान है।

1300 से अधिक F-35 जेट दुनिया भर के 19 देशों में सक्रिय।

स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सेंसर फ्यूजन इसे दुश्मन रडार से बचाते हैं।

तीन वेरिएंट (A, B, C) विभिन्न सैन्य जरूरतों के लिए डिजाइन किए गए।

Most Dangerous Fighter Jet: F-35 Lightning II को अभी दुनिया के सबसे एडवांस्ड और खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया यह जेट, अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों के साथ 19 से भी ज्यादा देशों की सेनाओं का हिस्सा है. यह पांचवीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे हवाई लड़ाई, सटीक हमले, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है. अपनी एडवांस्ड रडार चकमा देने वाली टेक्नोलॉजी और कई तरह की भूमिका निभाने की क्षमता की वजह से इसे आज के समय में उड़ने वाला सबसे ताकतवर विमान माना जाता है.

1300 से ज्यादा जेट पहले से ही एक्टिव

रक्षा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी 1300 से ज्यादा F-35 लड़ाकू जेट ऑपरेशनल हैं. अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इजरायल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इटली और नीदरलैंड जैसे देश या तो इन विमान का इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्होंने इसके लिए आर्डर दिए हैं.

यह इतना खतरनाक क्यों है?

इस विमान की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है. इसका खास डिजाइन और रडार सोखने वाली कोटिंग इसे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए पकड़ना काफी मुश्किल बना देती है. इस वजह से यह विमान दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर बिना आसानी से ट्रैक हुए अपने मिशन को पूरा कर पता है.

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तीन अलग-अलग वेरिएंट

F-35 प्रोग्राम में तीन मुख्य वजन शामिल हैं. इन्हें अलग-अलग सैन्य जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. F-35A का इस्तेमाल मुख्य रूप से वायुसेना करती है और यह सामान्य रनवे से उड़ान भरता है. F-35B में सीधे ऊपर उठने और उतरने की क्षमता है. जिस वजह से यह छोटे रनवे और छोटे नौसैनिक जहाज से भी उड़ान भर सकता है. F-35C को विमान वाहक जहाज के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें नौसैनिक ऑपरेशन के लिए मुड़ने वाले पंख लगे होते हैं.

एडवांस्ड सेंसर का फायदा

इस विमान की सबसे एडवांस्ड खूबियों में से एक है सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी. इसके ऑनबोर्ड सिस्टम रडार, थर्मल सेंसर और कैमरों से मिली जानकारी को मिलाकर पायलट के लिए युद्ध के मैदान का पूरा 360 डिग्री का नजारा तैयार करते हैं. यह जानकारी सीधे पायलट के हेलमेट के अंदर दिखाई देती है.

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