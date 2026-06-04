पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी करेगी प्रदर्शन, जानें कैसे और कहां मिलती है इसकी परमीशन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.

देश में लगातार हो रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों ने अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है. छात्रों के हक में आवाज उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का एलान किया है. इस विरोध प्रदर्शन के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस तरह के किसी भी आंदोलन या शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आयोजित करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? आइए समझते हैं कि ऐसी रैलियों के लिए पुलिस और प्रशासन से मंजूरी कैसे ली जाती है.

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर बड़े आंदोलन की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि वह 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं और दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे. परीक्षा व्यवस्था में आई भारी कमियों और गड़बड़ियों से लाखों छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. इसी वजह से अभिजीत ने अपने समर्थकों और पीड़ित छात्रों से दिल्ली में एकजुट होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाने की पुरजोर अपील की है.

प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कहां से मिलती है मंजूरी?

भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति या नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना बेहद जरूरी होता है. चूंकि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए आयोजकों को सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के थाना अध्यक्ष (SHO) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पास जाना होता है. इसके अलावा अपनी सुरक्षा व्यवस्था और रूट की मंजूरी के लिए पुलिस उपायुक्त (DCP) के कार्यालय में औपचारिक आवेदन देना पड़ता है.

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डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

आज के आधुनिक दौर में प्रदर्शन की मंजूरी लेने की प्रक्रिया को काफी हद तक डिजिटल और आसान बना दिया गया है. देश के कई राज्यों में अब पुलिस विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत कर दी है. कोई भी नागरिक या संस्था अपने राज्य के पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर नागरिक सेवा पोर्टल (जैसे सर्विस ऑनलाइन पोर्टल) के माध्यम से घर बैठे इस अनुमति के लिए आवेदन कर सकती है. इस ऑनलाइन व्यवस्था से कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय काफी कम हो गया है.

स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग

यदि आपका प्रदर्शन किसी सड़क या पुलिस क्षेत्राधिकार के अलावा किसी सार्वजनिक पार्क, मैदान या नगर निगम की संपत्ति पर होने वाला है, तो नियम थोड़े बदल जाते हैं. ऐसी स्थिति में आयोजकों को संबंधित स्थानीय नगर निगम या उस जमीन के वास्तविक मालिक विभाग से अलग से लिखित परमीशन लेनी पड़ती है. जब तक नगर निगम और पुलिस विभाग दोनों की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर टेंट लगाने या लाउडस्पीकर का उपयोग करने की कानूनी अनुमति नहीं मिलती है.

आवेदन पत्र में दी जाने वाली सभी जरूरी जानकारियां

प्रशासन को दिए जाने वाले आवेदन में आयोजकों को कई महत्वपूर्ण कड़ियों का साफ-साफ ब्योरा देना पड़ता है. इसमें सबसे पहले आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताना होता है कि प्रदर्शन किस विषय पर है. इसके साथ ही प्रदर्शन शुरू होने और समाप्त होने की तारीख व सटीक समय की जानकारी देनी होती है. यदि कोई रैली निकाली जा रही है, तो उसका पूरा मार्ग (Route) बताना अनिवार्य है. इसके अलावा भीड़ की अनुमानित संख्या, आयोजक का नाम, पता, फोन नंबर, आईडी प्रूफ और प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाले नारों व पोस्टरों का विवरण भी देना होता है.

कब रद्द हो सकती है प्रदर्शन की परमिशन?

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देते समय पुलिस और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के पहलुओं को सबसे ऊपर रखते हैं. यदि लोकल इंटेलिजेंस या पुलिस को जरा भी अंदेशा होता है कि इस प्रदर्शन से इलाके की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है या आम जनता की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है, तो वे आवेदन को तुरंत रद्द कर सकते हैं. यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में बिना हथियारों के ही शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार मान्य है, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होती है.

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई

अगर कोई संगठन या व्यक्ति बिना किसी पूर्व लिखित परमीशन के जबरन सड़क पर उतरता है या भीड़ इकट्ठा करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. बिना परमिट के गैरकानूनी रूप से जुटने को कानून की भाषा में अनलॉफुल असेंबली माना जाता है. ऐसी स्थिति में पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में आयोजकों पर मुकदमा भी दर्ज कर सकती है. इसलिए किसी भी प्रदर्शन से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है.

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