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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा

मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा

Malviya Nagar Fire: पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने कई बड़े खुलासे किए हैं और दावा किया है कि 'दिल्ली में सब चलता' कहकर उससे बदलाव कराए गए थे. इसके बाद होटल मालिक लवकेश बजाज मौके से फरार हो गया था.  

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 04 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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  • बजाज ने व्यवसाय बढ़ाने को कमरे बढ़ाए, नियमों में बदलाव किए.

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक हादसे के मुख्य आरोपी लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आज उसे करीब 2 बजे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस 3 से 4 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है. पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने कई बड़े खुलासे किए हैं और दावा किया है कि 'दिल्ली में सब चलता' कहकर उससे बदलाव कराए गए थे. आग की घटना के बाद होटल मालिक लवकेश बजाज मौके से फरार हो गया था.  

बजाज की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ एक 'लुक-आउट सर्कुलर' जारी किया था, ताकि उसे देश छोड़कर भागने से रोका जा सके. पुलिस की कई टीमें बजाज की तलाश में जुट गई थीं. बजाज ने पुलिस को बताया कि वो मौके से डर के मारे फरार हुआ था और अपने घर भी नहीं गया और सड़कों पर घूमता रहा था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर-इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की है.

तीन लोग मिलकर चला रहे थे होटल

जांचकर्ताओं के अनुसार, बिल्डिंग के मालिक की पहचान लवकेश बजाज के रूप में हुई है, जबकि पर्यटन विभाग का लाइसेंस जय मिश्रा के नाम पर जारी किया गया था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह होटल तीन पार्टनर द्वारा चलाया जा रहा था और इनके दिल्ली भर में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस भी हैं. पुलिस अन्य की अब तलाश कर रही है. 

तीन साल पहले खरीदी थी बिल्डिंग

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पूछताछ के दौरान बजाज ने खुलासा किया कि उसने तीन साल पहले अहुलवालिया नाम की एक पार्टी से ये बिल्डिंग ली थी और उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था. पहले यहां खादी की दुकान थी और जब ये बिल्डिंग ली थी उस वक्त इसकी हालत काफी जर्जर थी.  बजाज ने दावा किया कि समय न होने का कारण उसने इस जगह के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति (जय मिश्रा) को सौंप दी थी, जो बिलिंग, हिसाब-किताब और पूरी व्यवस्था को संभाल रहा था.

कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाई

लवकेश बजाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या अपने होटल में बढ़ाई थी. उसने पुलिस को यह भी बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उसने इमारत में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कमरों का आकार बढ़ाना और कुछ फेरबदल करना शामिल था. उस व्यक्ति ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस तरह के इंतजाम 'आम बात' है और 'दिल्ली में सब कुछ चलता है' की बात कही थी. 

कैसे फला-फूला लवकेश का कारोबार

लवकेश के मुताबिक मालवीय नगर, साकेत में कई बड़े नामचीन अस्पताल हैं और वहां बड़ी तादाद में देश और विदेश से मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के रहने की कोई जगह नहीं होती. इस लोकेशन और उसके आस पास जितने होटल हैं वहां इन मरीजों के तीमारदारों को काफी कम रेट पर रहने की जगह मिल जाती है. इससे उसका धंधा फला फूला, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि यहां इस तरह की घटना हो जाएगी. 

पूछताछ में बजाज ये भी दावा कर रहा है कि उसने BNB, यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी. अब दिल्ली पुलिस उसके इन दावों की जांच कर रही है और दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. 

होटल मैनेजर अब भी फरार

अब दिल्ली पुलिस होटल मैनेजर जय मिश्रा की तलाश कर रही है. जानकारी के मुताबिक, जय मिश्रा ही होटल का संचालन कर रहा था. जो भी निर्माण या होटल चला वो सब मैनेजर ही कर रहा था. होटल का लाइसेंस भी जय मिश्रा के ही नाम से था. जय मिश्रा फरार है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 04 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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