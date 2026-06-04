सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट से पहले आकिब नबी समेत 6 खिलाड़ी बतौर नेट गेंदबाज टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं. मोहम्मद सिराज का इस टेस्ट में खेलना मुश्किल है, उनकी टीम गुजरात टाइटंस IPL 2026 फाइनल तक पहुंची थी. इससे पहले लगातार ट्रेवल के कारण खिलाड़ी थके हुए थे, सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें टेस्ट में नहीं खिलाने का फैसला लिया जा सकता है. इस बीच नेट गेंदबाजों में शामिल एक की किस्मत खुल सकती है, उन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है.

ये 6 गेंदबाज शामिल

आकिब नबी के साथ गुरजापनीत सिंह, सारांश जैन, प्रिंस यादव, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार को नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है. ये भारतीय बल्लेबाजों को नेट पर प्रैक्टिस करवाएंगे. इस लिस्ट में सबसे खास नाम आकिब नबी का है, जिनको लेकर कहा जा रहा है मुख्य टीम का हिस्सा नहीं होने के बावजूद उन्हें डेब्यू का भी मौका मिल सकता है. दरअसल आकिब को टीम में शामिल नहीं करने पर चयनकर्ताओं को आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था. अब खबर है कि मोहम्मद सिराज अगर इस टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो नबी को टीम में शामिल कर उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जा सकता है.

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आकिब नबी ने 41 फर्स्ट क्लास मैचों की 67 पारियों में 156 विकेट्स चटकाए हैं, उनका डोमेस्टिक में प्रदर्शन शानदार रहा है. वह फर्स्ट क्लास में 4 बार 10 विकेट हॉल और 16 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं.

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BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "आकिब नबी को टीम इंडिया के नेट सत्र में शामिल होने के लिए कहा गया है. नबी समेत 6 गेंदबाजों को नेट पर अभ्यास के लिए बुलाया गया है. मुख्य टीम में शामिल मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 दिनों के अंदर IPL 2026 में 3 मैच खेले थे, जो अभ्यास सत्र में पूरी ताकत से अभ्यास नहीं करवा सकते."