भारत में गिर रहा फर्टिलिटी रेट, जानें कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?

Decline Fertility Rate in India: भारत एक ऐसा देश जो कभी जनसंख्या विस्फोट के लिए चर्चा में रहता था. अब इसकी कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. भारत के डेमोग्राफिक इतिहास में यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता. वह भी तब, जब हाल ही में जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) यानी प्रति महिला औसतन बच्चों को जन्म देने की संख्या घटकर 1.9 पर आ गई है. यह आंकड़ा जनसंख्या को स्थिर रखने वाले आदर्श स्तर 2.1 से काफी नीचे है.

इसके पीछे कई कारण हैं जैसे दशकों पहले जहां बड़े परिवार हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे, वहीं आज का युवा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर जीवन स्तर में विश्वास करता है. वहीं, शहरों की बढ़ती महंगाई, घर और बच्चों की शिक्षा के बढ़ते खर्चों ने मिडिलक्लास परिवारों को इस विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसके अलावा, महिलाओं का उच्च शिक्षित होना, कॉर्पोरेट जगत में उनकी बढ़ती भागीदारी और शादी की उम्र का बढ़ना इसके पीछे के सबसे बड़े सामाजिक कारण निकल कर सामने आते हैं.

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कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?

इसके साथ ही भारत के भीतर ही फर्टिलिटी रेट को लेकर एक चौंकाने वाला नॉर्थ-साउथ डिवाइड देखने को मिल रहा है. जहां उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आबादी अभी भी बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत और देश के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन भयावह स्तर तक गिर चुकी है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो, दिल्ली में भारत का सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 दर्ज किया गया है. इसके बाद लिस्ट में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां यह दर घटकर मात्र 1.3 रह गई है. इन राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट के घटने का बड़ा कारण ये है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का स्तर काफी ऊंचा है, जिसके कारण महिलाओं ने परिवार नियोजन को खुद अपने हाथों में लिया है. वहीं दूसरी ओर, इसके उलट तस्वीर बिहार (2.9 टोटल फर्टिलिटी रेट ) और उत्तर प्रदेश (2.6 टोटल फर्टिलिटी रेट) जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर हैं.

अगर भविष्य की बात की जाए तो फर्टिलिटी रेट का 2.1 से नीचे गिरना आगे के लिए एक नई चुनौती भी लेकर आ रहा है. अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दशकों में भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घटेगी, जैसी समस्या आज जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश झेल रहे हैं. ऐसे में भारत को जरूरत है जल्द ही ऐसी नीतियों की जो आर्थिक विकास और डेमोग्राफिक स्टैबिलिटी के बीच एक सही बैलेंस बना सकें.

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