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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDecline Fertility Rate in India: भारत में गिर रहा फर्टिलिटी रेट, जानें कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?

Decline Fertility Rate in India: भारत में गिर रहा फर्टिलिटी रेट, जानें कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?

Decline Fertility Rate in India: भारत में क्यों गिर रहा फर्टिलिटी रेट साथ ही जानिए किन कारणों से बदल रहा है देश का डेमोग्राफिक समीकरण और किन राज्यों में दर्ज हुआ सबसे कम फर्टिलिटी रेट.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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Decline Fertility Rate in India: भारत एक ऐसा देश जो कभी जनसंख्या विस्फोट के लिए चर्चा में रहता था. अब इसकी कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. भारत के डेमोग्राफिक इतिहास में यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता. वह भी तब, जब हाल ही में जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) यानी प्रति महिला औसतन बच्चों को जन्म देने की संख्या घटकर 1.9 पर आ गई है. यह आंकड़ा जनसंख्या को स्थिर रखने वाले आदर्श स्तर 2.1 से काफी नीचे है.

इसके पीछे कई कारण हैं जैसे दशकों पहले जहां बड़े परिवार हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे, वहीं आज का युवा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर जीवन स्तर में विश्वास करता है. वहीं, शहरों की बढ़ती महंगाई, घर और बच्चों की शिक्षा के बढ़ते खर्चों ने मिडिलक्लास  परिवारों को इस विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसके अलावा, महिलाओं का उच्च शिक्षित होना, कॉर्पोरेट जगत में उनकी बढ़ती भागीदारी और शादी की उम्र का बढ़ना इसके पीछे के सबसे बड़े सामाजिक कारण निकल कर सामने आते हैं. 

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कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?

इसके साथ ही भारत के भीतर ही फर्टिलिटी रेट को लेकर एक चौंकाने वाला नॉर्थ-साउथ डिवाइड देखने को मिल रहा है. जहां उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आबादी अभी भी बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत और देश के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन भयावह स्तर तक गिर चुकी है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो, दिल्ली में भारत का सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 दर्ज किया गया है. इसके बाद लिस्ट में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां यह दर घटकर मात्र 1.3 रह गई है. इन राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट के घटने का बड़ा कारण ये है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का स्तर काफी ऊंचा है, जिसके कारण महिलाओं ने परिवार नियोजन को खुद अपने हाथों में लिया है. वहीं दूसरी ओर, इसके उलट तस्वीर बिहार (2.9 टोटल फर्टिलिटी रेट ) और उत्तर प्रदेश (2.6 टोटल फर्टिलिटी रेट) जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर हैं. 

अगर भविष्य की बात की जाए तो फर्टिलिटी रेट का 2.1 से नीचे गिरना आगे के लिए एक नई चुनौती भी लेकर आ रहा है. अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दशकों में भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घटेगी, जैसी समस्या आज जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश झेल रहे हैं. ऐसे में भारत को  जरूरत है जल्द ही ऐसी नीतियों की जो आर्थिक विकास और डेमोग्राफिक स्टैबिलिटी के बीच एक सही बैलेंस बना सकें.

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About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 04 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Fertility Rate In India Total Fertility Rate SRS Report India Birth Rate Decline
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