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ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर कान में सीटी क्यों बजने लगती है, जानें साइंस
Ear Whistling: जब भी हम कभी किसी ऊंची जगह पर जाते हैं तो कान में सीटी बजने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है साइंस.
Ear Whistling: क्या आपने कभी ऊंची जगह पर जाते समय या फिर हवाई जहाज के ऊपर उठते समय कानों में सिटी जैसी आवाज, चटकने का एहसास या कान बंद होने जैसा महसूस किया है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऊंचाई के साथ हवा का दबाव तेजी से बदलता है. जब कान के बाहर का दबाव अंदर के दबाव की तुलना में तेजी से कम होता है तो कान के परदे और यूस्टेशियन ट्यूब को एडजस्ट करना पड़ता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 26 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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