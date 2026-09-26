ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर कान में सीटी क्यों बजने लगती है, जानें साइंस

यह असर खास तौर पर हवाई जहाज के ऊपर उठते समय महसूस होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे जहाज ऊंचाई पर जाता है केबिन का दबाव बदलता है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय भी ऐसा ही महसूस हो सकता है.