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तीनों नए धरनास्थल का चार्ज कितना, कैसे होती है इनकी बुकिंग?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर रोक के बाद रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड को नए धरनास्थल बनाया गया है. आइए जानते हैं कि इनकी बुकिंग कैसे होती है और इसके लिए कितने चार्जेज लगते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Oct 2026 05:42 PM (IST)
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दिल्ली में ऐतिहासिक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों की सूची से पूरी तरह हटाए जाने के बाद देश की राजधानी में राजनीति और प्रशासन दोनों स्तरों पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष सिफारिश और गठित समिति के दिशा-निर्देशों के तहत अब प्रदर्शनकारियों के लिए तीन नए और सुरक्षित वैकल्पिक ठिकाने तय किए गए हैं, जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को होने वाली ट्रैफिक और रोजमर्रा की असुविधाओं से बचाना है. आइए जानते हैं इन तीनों नए धरनास्थलों का बुकिंग चार्ज क्या है और इनके लिए अनुमति प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

रामलीला मैदान की बुकिंग और शुल्क व्यवस्था

मध्य दिल्ली स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन या बड़े आयोजनों के लिए एक दिन का बुनियादी किराया 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही आयोजकों को 55,000 रुपये का पूरी तरह रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य लागू टैक्स चुकाने होते हैं, जिससे शुरुआती कुल खर्च लगभग 1.21 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. हालांकि, दिल्ली नगर निगम के नियमों के मुताबिक यदि कोई छोटा संगठन या समूह बड़े पैमाने पर पूरे मैदान को बुक किए बिना केवल एक सीमित हिस्से का उपयोग करना चाहता है, तो वे निशुल्क यानी मुफ्त में जगह ले सकते हैं, बशर्ते वहां जुटने वाले लोगों की कुल क्षमता 150 तक ही सीमित हो.

बुराड़ी मैदान का विशाल दायरा और शुल्क

उत्तरी दिल्ली में स्थित बुराड़ी मैदान (निरंकारी समागम ग्राउंड) क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ा है और यहां भारी भीड़ जुटने की पूरी क्षमता मौजूद है. इस विशाल मैदान के लिए बुकिंग शुल्क प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया जाता है, जो सामान्य तौर पर 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ के बीच बैठता है. विशाल आयोजन या बड़े पैमाने पर किसान व सामाजिक धरनों के लिए यह जगह प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी मुफीद मानी जाती है, क्योंकि यहां यातायात बाधित होने की समस्याएं कम होती हैं और बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?


तीनों नए धरनास्थल का चार्ज कितना, कैसे होती है इनकी बुकिंग?

सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा के नियम और शुल्क

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में स्थित सीबीडी ग्राउंड मुख्य रूप से बड़े व्यापारिक आयोजनों, मेलों और शादियों के लिए जाना जाता है, जहां व्यावसायिक बुकिंग का शुल्क 1 लाख से 3 लाख रुपये के बीच होता है. हालांकि, विशेष रूप से राजनीतिक या सामाजिक विरोध-प्रदर्शनों के लिए इस मैदान के उपयोग हेतु अलग से रियायती दरों और विशिष्ट दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक विभागों द्वारा इन नए स्थलों के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत विस्तृत नियम और शर्तें जल्द ही पूरी तरह स्पष्ट कर दी जाएंगी.

नए धरनास्थलों की बुकिंग की प्रक्रिया

इन नए स्थानों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों से थोड़ी अलग और औपचारिक औपचारिकताओं से जुड़ी हुई है. बुकिंग का सबसे पहला चरण यह है कि आयोजकों को संबंधित क्षेत्र की स्थानीय दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस से अनिवार्य रूप से एनओसी लेनी होती है. पुलिस भीड़ की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और रूट प्लान का आकलन करने के बाद ही अपनी मंजूरी देती है. एनओसी प्राप्त होने के बाद आवेदन को दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जो इन परिसरों के रख-रखाव और स्लॉट आवंटन का कार्यभार संभालता है.


तीनों नए धरनास्थल का चार्ज कितना, कैसे होती है इनकी बुकिंग?

अग्रिम भुगतान और आधिकारिक मंजूरी का चरण

नगर निगम और पुलिस दोनों विभागों से हरी झंडी मिलने के बाद आयोजकों को निर्धारित शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट की पूरी राशि का अग्रिम भुगतान करना होता है. पेमेंट की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही संबंधित तारीख और स्थल विधिवत रूप से बुक माना जाता है. गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर बार-बार होने वाले धरनों के कारण आम नागरिकों, मेट्रो यात्रियों और यातायात को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके समाधान के लिए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है.

यह भी पढ़ें: हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 05:41 PM (IST)
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