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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमकान पर प्लास्टर कराने जा रहे, जानें कितना होना चाहिए बालू और सीमेंट?

मकान पर प्लास्टर कराने जा रहे, जानें कितना होना चाहिए बालू और सीमेंट?

मकान के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से सीमेंट-बालू का सही अनुपात रखकर और सही तराई करके प्लास्टर को बेहद मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है. आइए जानें इसका क्या अनुपात होना चाहिए.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 09 Oct 2026 05:54 PM (IST)
मकान के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से सीमेंट-बालू का सही अनुपात रखकर और सही तराई करके प्लास्टर को बेहद मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है. आइए जानें इसका क्या अनुपात होना चाहिए.

कोई भी नया मकान बनाते समय उसकी मजबूती और खूबसूरती में प्लास्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है. अगर प्लास्टर सही तरीके से न किया जाए तो दीवारें जल्दी खराब होने लगती हैं और घर का लुक व मजबूती बेकार हो जाती है. इसके अलावा प्लास्टर में सीमेंट-बालू का सही मिश्रण न होने से दीवारों-छतों में दरारें पड़ जाती हैं. मकान के अलग-अलग हिस्सों जैसे अंदरूनी दीवार, बाहरी दीवार और छत के लिए सीमेंट तथा रेत का अनुपात भी अलग रखा जाता है. अगर आप भी अपने घर का प्लास्टर कराने की योजना बना रहे हैं, तो सामग्री की सही मात्रा, प्लास्टर की सही मोटाई और जरूरी सावधानियों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

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घर की अंदरूनी दीवारों पर प्लास्टर करते समय 1:5 या 1:6 का अनुपात सबसे सही माना जाता है. आम बोलचाल की भाषा में कहें तो 1 तसला सीमेंट में 5 से 6 तसला बालू मिलाया जाना चाहिए.
घर की अंदरूनी दीवारों पर प्लास्टर करते समय 1:5 या 1:6 का अनुपात सबसे सही माना जाता है. आम बोलचाल की भाषा में कहें तो 1 तसला सीमेंट में 5 से 6 तसला बालू मिलाया जाना चाहिए.
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वहीं अगर घर की बाहरी दीवारों की बात करें तो वहां मौसम की मार, धूप और तेज बारिश का सीधा असर पड़ता है, इसलिए वहां मजबूती के लिए 1:4 या 1:5 का अनुपात रखा जाता है.
वहीं अगर घर की बाहरी दीवारों की बात करें तो वहां मौसम की मार, धूप और तेज बारिश का सीधा असर पड़ता है, इसलिए वहां मजबूती के लिए 1:4 या 1:5 का अनुपात रखा जाता है.
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इसके अलावा छत के प्लास्टर में पकड़ सबसे मजबूत होनी चाहिए, इसलिए छत के लिए 1 तसला सीमेंट के साथ केवल 4 तसला बालू का ही इस्तेमाल किया जाता है.
इसके अलावा छत के प्लास्टर में पकड़ सबसे मजबूत होनी चाहिए, इसलिए छत के लिए 1 तसला सीमेंट के साथ केवल 4 तसला बालू का ही इस्तेमाल किया जाता है.
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प्लास्टर की मोटाई भी जगह के हिसाब से तय की जाती है. कमरे के अंदर की दीवारों पर आमतौर पर 12 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक मोटी प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती है.
प्लास्टर की मोटाई भी जगह के हिसाब से तय की जाती है. कमरे के अंदर की दीवारों पर आमतौर पर 12 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक मोटी प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती है.
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इसके विपरीत, मकान के बाहरी हिस्सों को सीलन और बारिश से बचाने के लिए प्लास्टर की मोटाई 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक रखी जानी चाहिए. सही मोटाई से दीवारें समतल दिखती हैं और उन पर नमी का असर आसानी से नहीं होता.
इसके विपरीत, मकान के बाहरी हिस्सों को सीलन और बारिश से बचाने के लिए प्लास्टर की मोटाई 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक रखी जानी चाहिए. सही मोटाई से दीवारें समतल दिखती हैं और उन पर नमी का असर आसानी से नहीं होता.
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अगर आप 100 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में प्लास्टर का काम कराने जा रहे हैं, तो सामग्री का सही अंदाजा होना जरूरी है. इतने बड़े हिस्से में दीवार और छत मिलाकर लगभग 4 से 5 बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ती है.
अगर आप 100 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में प्लास्टर का काम कराने जा रहे हैं, तो सामग्री का सही अंदाजा होना जरूरी है. इतने बड़े हिस्से में दीवार और छत मिलाकर लगभग 4 से 5 बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ती है.
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इसके साथ ही आपको करीब 40 से 45 क्यूबिक फीट (सीएफटी) बालू या रेत की आवश्यकता होगी. इस सही मात्रा के हिसाब से सामान मंगवाने पर न तो काम बीच में रुकता है और न ही सामग्री की बर्बादी होती है.
इसके साथ ही आपको करीब 40 से 45 क्यूबिक फीट (सीएफटी) बालू या रेत की आवश्यकता होगी. इस सही मात्रा के हिसाब से सामान मंगवाने पर न तो काम बीच में रुकता है और न ही सामग्री की बर्बादी होती है.
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प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले जिस दीवार पर काम होना है, उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर जमी धूल और गंदगी हट जाए. इसके अलावा प्लास्टर में इस्तेमाल होने वाली बालू पूरी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए.
प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले जिस दीवार पर काम होना है, उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर जमी धूल और गंदगी हट जाए. इसके अलावा प्लास्टर में इस्तेमाल होने वाली बालू पूरी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए.
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बालू के अंदर मिट्टी या सिल्ट की मात्रा 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना प्लास्टर की पकड़ कमजोर हो जाती है और कुछ समय बाद सीमेंट झड़ने लगता है.
बालू के अंदर मिट्टी या सिल्ट की मात्रा 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना प्लास्टर की पकड़ कमजोर हो जाती है और कुछ समय बाद सीमेंट झड़ने लगता है.
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प्लास्टर का काम पूरा हो जाने के बाद उसकी सही तराई यानी क्यूरिंग करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है. प्लास्टर बनने के बाद कम से कम 7 दिनों तक दीवारों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए.
प्लास्टर का काम पूरा हो जाने के बाद उसकी सही तराई यानी क्यूरिंग करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है. प्लास्टर बनने के बाद कम से कम 7 दिनों तक दीवारों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए.
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नियमित रूप से पानी देने से सीमेंट अपनी पूरी मजबूती पकड़ लेता है और भविष्य में प्लास्टर में दरारें पड़ने या पपड़ी बनकर गिरने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है.
नियमित रूप से पानी देने से सीमेंट अपनी पूरी मजबूती पकड़ लेता है और भविष्य में प्लास्टर में दरारें पड़ने या पपड़ी बनकर गिरने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है.
Published at : 09 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Plaster Cement Sand Ratio Home Plastering Guidelines

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