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मकान पर प्लास्टर कराने जा रहे, जानें कितना होना चाहिए बालू और सीमेंट?
मकान के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से सीमेंट-बालू का सही अनुपात रखकर और सही तराई करके प्लास्टर को बेहद मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है. आइए जानें इसका क्या अनुपात होना चाहिए.
कोई भी नया मकान बनाते समय उसकी मजबूती और खूबसूरती में प्लास्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है. अगर प्लास्टर सही तरीके से न किया जाए तो दीवारें जल्दी खराब होने लगती हैं और घर का लुक व मजबूती बेकार हो जाती है. इसके अलावा प्लास्टर में सीमेंट-बालू का सही मिश्रण न होने से दीवारों-छतों में दरारें पड़ जाती हैं. मकान के अलग-अलग हिस्सों जैसे अंदरूनी दीवार, बाहरी दीवार और छत के लिए सीमेंट तथा रेत का अनुपात भी अलग रखा जाता है. अगर आप भी अपने घर का प्लास्टर कराने की योजना बना रहे हैं, तो सामग्री की सही मात्रा, प्लास्टर की सही मोटाई और जरूरी सावधानियों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
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Published at : 09 Oct 2026 05:54 PM (IST)
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