मकान पर प्लास्टर कराने जा रहे, जानें कितना होना चाहिए बालू और सीमेंट?

प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले जिस दीवार पर काम होना है, उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर जमी धूल और गंदगी हट जाए. इसके अलावा प्लास्टर में इस्तेमाल होने वाली बालू पूरी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए.