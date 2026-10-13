कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इसके लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी?

भारत में कानून की पढ़ाई करने वाले हर छात्र और वकील का सपना होता है कि वह एक दिन देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलीलें पेश करे. लेकिन देश की शीर्ष अदालत में वकालत करना और वहीं नियमित रूप से प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता. इसके लिए कानून की डिग्री के साथ-साथ एक लंबा व्यावहारिक अनुभव और एक बेहद कठीन परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है.

आमतौर पर लोगों को लगता है कि LLB की डिग्री लेते ही कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मी लॉयर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कितने साल का कानूनी अनुभव होना जरूरी होता है.

LLB की डिग्री और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन

सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का सफर कानून की बुनियादी पढ़ाई से शुरू होता है. इसके लिए सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल करनी होती है. छात्र 12वीं पास करने के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स Ba-LLB या BBA-LLB कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स चुन सकते हैं.

डिग्री पूरी होने के बाद पहला और सबसे जरूरी काम अपने राज्य की बार काउंसिल में खुद को एक वकील के रूप में रजिस्टर्ड कराना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑल इंडिया बार एग्जामिशन AIBE पास करनी होती है, जिसके बाद ही देश की अदालतों में वकालत करने का असली लाइसेंस मिलता है.

सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने के लिए कितना अनुभव है जरूरी?

वकालत का लाइसेंस मिलने के बाद ही अनुभव हासिल करने का असली दौर शुरू होता है. सु्प्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, यदि आप वहां एक स्वतंत्र वकील के रूप में काम करना चाहते हैं और सीधे कोर्ट के रिकॉर्ड में केस फाइल करने का अधिकार पाना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 5 साल का वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है.

इस तय अनुभव को भी दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. नियमों के अनुसार, स्टेट बार काउंसिल में नाम दर्ज होने के बाद शुरुआती 4 साल तक आपको किसी भी हाई कोर्ट या निचली अदालत में लगातार और बिना किसी रुकावट के वकालत की प्रैक्टिस करनी होती है.

एक साल की अनिवार्य सीनियरशिप और AOR ट्रेनिंग

जब कोई वकील अदालतों में अपनी वकालत के 4 साल पूरे कर लेता है, तो इसके बाद वकील को सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे वरिष्ठ वकील के अधीन रहकर पूरे 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है, जो पहले से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड AOR हो और जिसे AOR के रूप में काम करने का कम से कम 10 साल का लंबा अनुभव हो.

इस एक साल की जूनियरशिप के दौरान वकील को सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली, ड्राफ्टिंग, केस मैनेजमेंट और फाइलिंग की बारीकियों को गहराई से सीखना होता है. इस ट्रेनिंग की शुरुआती और समाप्ति का सर्टिफिकेट भी सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक तौर पर जमा करना पड़ता है.

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AOR परीक्षा

कुल 5 साल का अनुभव पूरा करने के बाद ही कोई वकील सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड AOR परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाता है. यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट खुद हर साल आयोजित करता है. इस परीक्षा में कुल 4 मुख्य पेपर होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया और नियम, लीगल ड्राफ्टिंग, वकालत के पेशेवर तौर-तरीके और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक और लीडिंग केसेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.

इस परीक्षा को पास करने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का बेहद प्रतिष्ठित दर्जा दे दिया जाता है. इसके बाद वह आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में अपनी वकालत की शुरुआत कर पाता है.

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