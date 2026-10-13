Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?

सियासी हंगामें के बीच CM विजय ने चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, क्या कुछ हुई बात?

तमिलनाडु के सीएम विजय और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के बीच कृष्णा नदी जल के मुद्दे पर बातचीत को लेकर मुलाकात हुई. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पानी आपसी सहयोग का जरिया होना चाहिए, विवाद का नहीं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

देश में एसआईआर पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच दक्षिण भारत के दो धुर विरोधी नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बीच मुलाकात हुई है. इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि विजय कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे हैं तो वहीं चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के सहयोगी हैं. पिछले कुछ दिनों में सीएम विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं. 

तमिलनाडु के सीएम विजय और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के बीच 13 अक्टूबर को कृष्णा नदी जल के मुद्दे पर बातचीत को लेकर मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों सीएम के बीच तेलुगु गंगा परियोजना के तहत चेन्नई की पीने के पानी की जरूरतों पर बात हुई. सीएम नायडू ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना पर भी बात हुई. उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर पानी के इन आपसी संसाधनों से सबकी तरक्की का रास्ता खोल सकते हैं.

पानी आपसी सहयोग का जरिया होना चाहिए: नायडू

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताया, 'आंध्र प्रदेश ने इस साल चेन्नई के लिए 4.08 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी पहले ही छोड़ दिया है. हमारे पास खुद पानी की कमी है, फिर भी हम अपने लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पड़ोसी राज्य की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मेरा मानना है कि पानी आपसी सहयोग का जरिया होना चाहिए, विवाद का नहीं. राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और केंद्र सरकार की मदद से गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना पानी की किल्लत का एक पक्का समाधान बन सकती है. यह खेती की तस्वीर बदल सकती है और पूरे दक्षिण भारत के लाखों किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकती है.'

दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन ‘पूवुलागिन ननबर्गल’ के जलवायु कार्यकर्ता जी. सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया था कि वह आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष से कांडलेरू जलाशय से तत्काल पानी छोड़ने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करें. उन्होंने श्रीशैलम से भी तेलुगु गंगा परियोजना के लिए पानी आवंटित करने की मांग की. सुंदरराजन ने कहा कि पड़ोसी राज्य के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विजय को चेन्नई की मौजूदा पेयजल जरूरतों, पूंडी सहित विभिन्न झीलों में जलस्तर और इस वर्ष कृष्णा नदी से मिले पानी की मात्रा से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 13 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Chandrababu Naidu Joseph Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश! पुलिस में शिकायत
ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश! पुलिस में शिकायत
इंडिया
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
इंडिया
'प्रदर्शनकारियों के खाने-पीने का हो...' मानवाधिकार आयोग को सौंपी SC के वकील ने रिपोर्ट
'प्रदर्शनकारियों के खाने-पीने का हो...' मानवाधिकार आयोग को सौंपी SC के वकील ने रिपोर्ट
इंडिया
‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल तय है? एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओपी राजभर का बड़ा बयान, 'अब ओवैसी हैं मुसलमानों के नेता, अखिलेश नहीं'
ओपी राजभर का बड़ा बयान, 'अब ओवैसी हैं मुसलमानों के नेता, अखिलेश नहीं'
इंडिया
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
इंडिया
'प्रदर्शनकारियों के खाने-पीने का हो...' मानवाधिकार आयोग को सौंपी SC के वकील ने रिपोर्ट
'प्रदर्शनकारियों के खाने-पीने का हो...' मानवाधिकार आयोग को सौंपी SC के वकील ने रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget