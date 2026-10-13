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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...

INDIA गठबंधन पर अभिजीत दीपके बोले, 'मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि...

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि दोनों के प्रदर्शनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है. दीपके का बयान उनके पोस्ट पर आया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 10:40 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंडिया गठबंधन को एकजुटता का संदेश दिया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में किसी तरह का फर्क नहीं है. मैं बस यह बताना चाहता था कि सरकार जानबूझकर उन लोगों में मनमुटाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो ज्ञानेश कुमार (CEC) के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि मैं बस यह बताना चाहता था कि हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए. हमें एकजुट होकर लड़ना है. 

इससे पहले अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शनों को लेकर अपनी बात रखी थी. जिस पर अटकलें लगाई जाने लगीं थी कि शायद सीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं है. 

दीपके ने क्या कहा था? 

13 अक्टूबर के एक पोस्ट में दीपके ने कहा था कि जब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मिली, तो कई लोगों ने तुरंत साजिश की थ्यौरी फैला दीं, कि हमें बीजेपी ने भेजा है. कल इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन 10 अक्टूबर को जैसी सख्ती अपनाई गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ. 

दीपके ने कहा था कि सरकार ठीक इसी तरह हमें एक दूसरे खिलाफ खड़ा करती है. अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों के साथ अलग-अलग बर्ताव करके. वे उन लोगों के बीच शक और अविश्वास पैदा करते हैं, जो असल में एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं. 

उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बस यही गुजारिश है कि वे इन चालों को समझें. आज वे एक विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे सकते हैं. दूसरे को कुचल सकते हैं. कल वे भूमिकाएं बदल सकते हैं. मकसद यह है कि हम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने के बजाय एक-दूसरे पर शक करते रहें.

दीपके ने अपील की कि साजिश की थ्योरीज को हमें बांटने न दें. जब हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो आपस में लड़ने के जाल में न फंसे. यह लड़ाई ज्ञानेश कुमार और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ है. इस बात को न भूलें. 

बता दें, सीईसी के खिलाफ सीजेपी और इंडिया गठबंधन अलग-अलग प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में 10 अक्टूबर का सीजेपी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली पुलिस की सख्ती की वजह से उतना व्यापक नहीं हो सका था. वहीं इंडिया गठबंधन के सुप्रीम मार्च में जमकर प्रदर्शनकारी जुटे थे. इस दौरान जंतर मंतर न जाने देने वाली सख्ती नहीं देखने में आई थी. इसी मुद्दे पर अभिजीत ने एक पोस्ट किया था, जिसे राजनीतिक हलकों में अलग तरह से लिया गया. अब इसी पर सीजेपी के संस्थापक ने सफाई दी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Oct 2026 10:15 PM (IST)
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