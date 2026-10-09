वेस्टइंडीज में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

एक्सचेंज रेट के मुताबिक ₹1000 लगभग 1647 जमैकन डॉलर के बराबर होते हैं. हालांकि यह रकम संख्या के हिसाब से काफी लगती है लेकिन स्थानीय कीमत ही इस बात को तय करती है कि यह खाने, ट्रांसपोर्ट या फिर रोजमर्रा के दूसरे खर्चों के लिए काफी है या नहीं.