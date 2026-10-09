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वेस्टइंडीज में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
West Indies Currency: वेस्ट इंडीज में अलग-अलग देश अलग-अलग करेंसी का इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं कि वहां पर भारत के ₹1000 की क्या वैल्यू हो जाएगी.
West Indies Currency: वेस्टइंडीज कैरेबियन में कई द्वीपों और देश का एक इलाका है जहां अलग-अलग देश अलग-अलग करेंसी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस इलाके में भारतीय करेंसी के ₹1000 की कीमत कितनी है और उससे क्या-क्या खरीदा जा सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 09 Oct 2026 06:53 PM (IST)
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