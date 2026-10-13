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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'

अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'

अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने एक पॉडकास्ट में बड़ा आरोप लगाया है. तेज प्रताप यादव से जुड़े कई सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी है. दो टूक में कहा है कि अनुष्का और उज्जैनी को उसका हक मिलकर रहेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 10:09 PM (IST)
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अनुष्का यादव को लेकर विवादों में आए तेज प्रताप आज अपने परिवार और पार्टी से दूर हैं. इस बीच अनुष्का के भाई आकाश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है. आकाश ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो हो सकता है कि उनके पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी. थाने में एफआईआर भी नहीं होगी. हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट ही करवा दिया जाएगा. 

आकाश यादव ने एक पॉडकास्ट में यह बात कही है. बातचीत के वीडियो का कुछ हिस्सा आकाश ने अपने फेसबुक पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है. 

अनुष्का यादव ने कुछ महीने पहले एक बेटी को जन्म दिया है. उसका नाम उज्जैनी है. एक सवाल पर आकाश यादव कहते हैं, "आकाश ने… अनुष्का ने… हमारे परिवार ने कभी 10 नंबर आवास के बाहर, उनके (तेज प्रताप) सरकारी बंगले के बाहर, किसी मीडिया के सामने कहीं भी किसी प्रकार से बोला कि आपकी बेटी है? बेटी लेकर क्या मैं कभी उनके घर पर गया?"

'उन लोगों को हम लोगों से मतलब नहीं'

पॉडकास्ट में पूछा गया कि अनुष्का यादव चुनाव में बेटी को गोद में लेकर उतरेंगी तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के लिए कितनी मुश्किल होगी? इस पर आकाश ने कहा, "मेरा कहना है कि जब उन लोगों को हम लोगों से मतलब ही नहीं है तो उनके लिए मुश्किल क्यों होगी…" 

आकाश यादव ने अपनी भांजी और बहन को लेकर कहा कि उज्जैनी का जो हक है वो मिलेगा. अनुष्का का जो हक है वो भी मिलेगा. तेज प्रताप को जो करना है जैसे करना है उनको आजादी है.

यह भी पढ़ें- BJP-JDU का विलय फाइनल? एक तस्वीर से बिहार में सियासी खलबली!

'राइज एंड फॉल' में जाने पर किया हमला

तेज प्रताप यादव रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में गए थे. इस शो में जाने पर आकाश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप के चाहने वालों को भी ये अच्छा लगा होगा. उन्होंने कहा, "हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो हम चाहते हैं कि वो सदन में होते… बिहार की जनता के बीच में होते… बाढ़ में होते… बिहार में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उन मुद्दों पर वो होते… सड़क पर होते…" 

तेज प्रताप कहते हैं कि आप नशेड़ी हैं. इस पर आकाश यादव ने कहा, "हम खुद के लिए करते हैं… नशे में अगर हैं तो क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? क्या दारू पीते हुए हम पकड़े गए हैं या दारू बेचते हुए पकड़े गए हैं…?" 

यह भी पढ़ें- 'शिव की बारात' वाले राहुल गांधी के बयान पर BJP बोली- 'सिंहासन पर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Akash Yadav BIHAR NEWS Anushka Yadav
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