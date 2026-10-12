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कांगो में कौन सी करेंसी चलती है, यहां 1000 रुपये कितने के बराबर?
अफ्रीका के विशाल देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है. भारतीय रुपये के मुकाबले वहां की करेंसी काफी कमजोर है. आइए वहां भारत के 1000 रुपये की कीमत जानें.
मध्य अफ्रीका के हृदय में स्थित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दुनिया के सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देशों में शुमार किया जाता है. क्षेत्रफल के मामले में यह उप-सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा और संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे विशाल देश माना जाता है. अपनी समृद्ध खनिज संपदा और अनूठी संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले इस देश के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि वहां कौन सा पैसा यानी मुद्रा चलन में है और भारतीय करेंसी के मुकाबले उसकी क्या कीमत है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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