कांगो में कौन सी करेंसी चलती है, यहां 1000 रुपये कितने के बराबर?

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक और कानूनी मुद्रा 'कांगोलेस फ्रैंक' (Congolese Franc) है, जिसे संक्षेप में CDF कहा जाता है. इस स्थानीय मुद्रा का प्रतीक चिह्न Fr उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए देश के भीतर रोजमर्रा के सभी आर्थिक लेन-देन और बाजार के कामकाज संचालित होते हैं.