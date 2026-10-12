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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकांगो में कौन सी करेंसी चलती है, यहां 1000 रुपये कितने के बराबर?

कांगो में कौन सी करेंसी चलती है, यहां 1000 रुपये कितने के बराबर?

अफ्रीका के विशाल देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है. भारतीय रुपये के मुकाबले वहां की करेंसी काफी कमजोर है. आइए वहां भारत के 1000 रुपये की कीमत जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 12 Oct 2026 03:21 PM (IST)
अफ्रीका के विशाल देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है. भारतीय रुपये के मुकाबले वहां की करेंसी काफी कमजोर है. आइए वहां भारत के 1000 रुपये की कीमत जानें.

मध्य अफ्रीका के हृदय में स्थित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दुनिया के सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देशों में शुमार किया जाता है. क्षेत्रफल के मामले में यह उप-सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा और संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे विशाल देश माना जाता है. अपनी समृद्ध खनिज संपदा और अनूठी संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले इस देश के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि वहां कौन सा पैसा यानी मुद्रा चलन में है और भारतीय करेंसी के मुकाबले उसकी क्या कीमत है.

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अफ्रीका महाद्वीप के इस देश की भौगोलिक सीमाएं कई अन्य राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, जो इसे व्यापारिक और सामरिक रूप से खास बनाती हैं. इसके उत्तर-पश्चिम में कांगो गणराज्य, उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और उत्तर-पूर्व में दक्षिण सूडान स्थित है.
अफ्रीका महाद्वीप के इस देश की भौगोलिक सीमाएं कई अन्य राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, जो इसे व्यापारिक और सामरिक रूप से खास बनाती हैं. इसके उत्तर-पश्चिम में कांगो गणराज्य, उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और उत्तर-पूर्व में दक्षिण सूडान स्थित है.
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इसके अलावा पूर्व दिशा में युगांडा, रवांडा और बुरुंडी तथा दक्षिण-पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण-पश्चिम में अंगोला की सीमाएं लगती हैं. पश्चिम दिशा में यह देश अटलांटिक महासागर से अपनी तटरेखा साझा करता है और पूर्व में प्रसिद्ध तांगानिका झील के पार तंजानिया बसा हुआ है.
इसके अलावा पूर्व दिशा में युगांडा, रवांडा और बुरुंडी तथा दक्षिण-पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण-पश्चिम में अंगोला की सीमाएं लगती हैं. पश्चिम दिशा में यह देश अटलांटिक महासागर से अपनी तटरेखा साझा करता है और पूर्व में प्रसिद्ध तांगानिका झील के पार तंजानिया बसा हुआ है.
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इस विशाल अफ्रीकी देश की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी किंशासा है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े शहरों में गिनी जाती है. किंशासा शहर कांगो नदी के खूबसूरत तट पर बसा हुआ है, जो परिवहन और स्थानीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है.
इस विशाल अफ्रीकी देश की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी किंशासा है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े शहरों में गिनी जाती है. किंशासा शहर कांगो नदी के खूबसूरत तट पर बसा हुआ है, जो परिवहन और स्थानीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है.
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प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस देश में दुनिया का एक बड़ा खनिज भंडार मौजूद है, लेकिन बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मामले में यह आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी अर्थव्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाती है.
प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस देश में दुनिया का एक बड़ा खनिज भंडार मौजूद है, लेकिन बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मामले में यह आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी अर्थव्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाती है.
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कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक और कानूनी मुद्रा 'कांगोलेस फ्रैंक' (Congolese Franc) है, जिसे संक्षेप में CDF कहा जाता है. इस स्थानीय मुद्रा का प्रतीक चिह्न Fr उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए देश के भीतर रोजमर्रा के सभी आर्थिक लेन-देन और बाजार के कामकाज संचालित होते हैं.
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक और कानूनी मुद्रा 'कांगोलेस फ्रैंक' (Congolese Franc) है, जिसे संक्षेप में CDF कहा जाता है. इस स्थानीय मुद्रा का प्रतीक चिह्न Fr उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए देश के भीतर रोजमर्रा के सभी आर्थिक लेन-देन और बाजार के कामकाज संचालित होते हैं.
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विदेशी प्रवासियों और पर्यटकों के लिए स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने के लिए इसी मुद्रा का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ यह राष्ट्रीय मुद्रा ही वहां का मुख्य विनिमय साधन है.
विदेशी प्रवासियों और पर्यटकों के लिए स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने के लिए इसी मुद्रा का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ यह राष्ट्रीय मुद्रा ही वहां का मुख्य विनिमय साधन है.
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भारतीय करेंसी और कांगो की मुद्रा की तुलना करें तो वर्तमान विदेशी विनिमय दरों के अनुसार भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है. मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से भारत का 1 रुपया वहां के लगभग 24.17 कांगोलेस फ्रैंक के बराबर बैठता है.
भारतीय करेंसी और कांगो की मुद्रा की तुलना करें तो वर्तमान विदेशी विनिमय दरों के अनुसार भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है. मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से भारत का 1 रुपया वहां के लगभग 24.17 कांगोलेस फ्रैंक के बराबर बैठता है.
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इस हिसाब से अगर गणना की जाए, तो भारतीय मुद्रा के 1000 रुपये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जाकर लगभग 24,170 कांगोलेस फ्रैंक में बदल जाते हैं, जो वहां के स्थानीय बाजार के लिहाज से काफी बड़ी राशि मानी जाती है.
इस हिसाब से अगर गणना की जाए, तो भारतीय मुद्रा के 1000 रुपये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जाकर लगभग 24,170 कांगोलेस फ्रैंक में बदल जाते हैं, जो वहां के स्थानीय बाजार के लिहाज से काफी बड़ी राशि मानी जाती है.
Published at : 12 Oct 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Congo Currency Indian Rupee To Congolese Franc

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