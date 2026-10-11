हमेशा टेढ़ा ही क्यों लॉन्च होता है रॉकेट सीधा क्यों नहीं, जानें क्या है साइंस?

लो अर्थ आर्बिट में सैटेलाइट लगभग 28000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं. यह काफी ज्यादा होरिजेंटल रफ्तार उन्हें सीधे सतह पर वापस गिरने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने में मदद करती है.