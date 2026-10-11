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हमेशा टेढ़ा ही क्यों लॉन्च होता है रॉकेट सीधा क्यों नहीं, जानें क्या है साइंस?
Rocket Launch: जब भी कोई रॉकेट टेक ऑफ करता है तो वह सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाता बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा होकर जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Rocket Launch: क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट सीधे ऊपर आसमान में क्यों नहीं जाते बल्कि धीरे-धीरे मुड़कर एक घुमावदार रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? 10 साल की वजह है कि रॉकेट का मकसद सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचाना नहीं बल्कि अक्सर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 11 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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