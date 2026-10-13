Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन

'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन

राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथियों साथ अपने आवास पर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं, हमारा एक ही मिशन है, लोकतंत्र की बहाली करना.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है कि हम यहां एक साथ आए हैं. हमने कहा था कि यहां कोई समांतर प्रदर्शन यानी अलग-अलग प्रदर्शन नहीं है. अकेला प्रोटेस्ट है, जिसका एक मिशन- भारत में लोकतंत्र की बहाली है. भारत में लोकतंत्र को तबाह किया गया है. इलेक्शन को तबाह किया गया है. संविधान की धज्जियां उड़ाकर उसे फाड़कर फेंक दिया गया है. हम एक साथ लड़ रहे हैं, इस देश में वास्तविक लोकतांत्रिक भूमिका की बहाली के लिए.  

राहुल ने हाई-टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 'आवाज उठाने के लिए अधिकृत प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर को हटा दिया है. सरकार ने कहा है कि लोकंतांत्रिक आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट नहीं है. हम इसको चैलेंज करेंगे. सरकार यह आसानी से तय नहीं कर सकती कि कहां से बोलना है. जिन लोगों ने किया, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य आर्किटेक हैं. इस पूरे आइडिया के पीछे, अमित शाह उसे लागू करने वाले हैं. ज्ञानेश कुमार और अन्य. यह आसान होने नहीं जा रहा है कि आप भारत के लोकतंत्र को खत्म कर सकते है, और बचकर निकल सकते हो.'

राहुल बोले- हम आपसे वादा करते कि सजा मिलेगी
इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारा आपसे वादा है कि जिन लोगों ने यह किया है, मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, मिस्टर ज्ञानेश कुमार, वह महिला जो अभी देहरादून में छिपी हुई है, और दूसरों को सजा मिलेगी. कल, आपने यहां खड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, बल्कि भारत के लोगों का बयान देखा. हम दिल्ली के लोगों, भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारे साथ खड़े रहें. 

राहुल ने कहा कि यह हमारे बारे में नहीं हैं.  यह भारत के लोगों के बारे में हैं.  यह भारत के लोगों के भविष्य के बारे में है, और हम, हम सब मिलकर, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं. इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फिर से शुरू करने के लिए आखिर तक लड़ेंगें.

बड़े प्रदर्शन की तैयारी

राहुल गांधी ने कहा है कि जंतर मंतर को लेकर इंडिया गठबंधन बड़े प्रदर्शन की कर रहा है तैयारी. लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सहित सभी दलों ने जंतर मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल बनाने को लेकर प्रदर्शन की बात कहीं. आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन पूरे देश में प्रदर्शन का प्लान बना रहा है. सोनिया गांधी ने जंतर मंतर के मुद्दे पर अपनी सहमति जताई. वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, मत पत्र पर वापस लौटने, SIR पर आने वाले चार दिनों के भीतर बड़े प्रदर्शन की तैयारी. 

प्रियंका गांधी ने किया होस्ट 
राहुल गांधी के आवास पर टी पार्टी के लिए 10 टेबल लगाए गए थे. प्रियंका गांधी बतौर होस्ट में लगी हुई थी. राहुल गांधी ने बैठक में सभी इंडिया गठबंधन के साथियों का शुक्रिया किया और कहा यही एकजुट आगे भी दिखाना होगा.

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 13 Oct 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुर्खियों में बने रहने...' असम CM हिमंता से रिपुन बोरा ने वोट चोरी पर पूछे सवाल
'सुर्खियों में बने रहने...' असम CM हिमंता से रिपुन बोरा ने वोट चोरी पर पूछे सवाल
इंडिया
‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
इंडिया
‘40 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं जीती, क्या ये SIR का परिणाम’, अमित शाह का राहुल से सवाल
‘40 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं जीती, क्या ये SIR का परिणाम’, अमित शाह का राहुल से सवाल
इंडिया
अभिजीत दीपके ने INDIA गठबंधन को दिया मैसेज तो ममता बनर्जी गुट बोला, 'हमलोग...'
अभिजीत दीपके ने INDIA गठबंधन को दिया मैसेज तो ममता बनर्जी गुट बोला, 'हमलोग...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
'हम एकजुट', इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक के बाद बोले राहुल- लोकतंत्र की बहाली मिशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओपी राजभर का बड़ा बयान, 'अब ओवैसी हैं मुसलमानों के नेता, अखिलेश नहीं'
ओपी राजभर का बड़ा बयान, 'अब ओवैसी हैं मुसलमानों के नेता, अखिलेश नहीं'
इंडिया
'लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा, किसी के इनकार से सच्चाई नहीं बदल सकती', MEA की चीन को दो टूक
'लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा, किसी के इनकार से सच्चाई नहीं बदल सकती', MEA की चीन को दो टूक
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बड़ी छलांग, भारतीय कप्तान टॉप पर
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
विश्व
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
इंडिया
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
संजय राउत बोले- ज्ञानेश कुमार माफिया, तेजस्वी ने कहा- मिलेगी सजा, जानें किसने क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
BJP के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले की गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही शहीद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget