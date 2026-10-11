एटीएम में कितना कैश रहता है, कैश वैन में रुपये रखने की क्या है लिमिट?

एटीएम में रखे जाने वाले कुल कैश का गणित नोटों की कीमत पर तय होता है. यदि मशीन की सभी चारों कैसेटों में सिर्फ 500 रुपये के नोट भरे जाएं, तो कुल रकम 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, व्यावहारिक रूप से सभी कैसेटों में एक ही नोट नहीं होता है.