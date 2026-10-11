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एटीएम में कितना कैश रहता है, कैश वैन में रुपये रखने की क्या है लिमिट?
एटीएम में कैसेट प्रणाली के जरिए कैश रखने की लिमिट होती है और रिफिलिंग खपत के आधार पर होती है. वहीं, आरबीआई के नियमों के अनुसार कैश वैन में तय समयसीमा के तहत ही नकदी ट्रांसपोर्ट की जाती है.
रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पैसे निकालकर आ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मशीन के भीतर कुल कितना कैश रखा जा सकता है? बैंक सुरक्षा वजहों से किसी खास एटीएम का सटीक बैलेंस सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन फिर भी कैश रखने की एक तय क्षमता और नियम होते हैं. यह रकम इस बात पर निर्भर करती है कि एटीएम किस इलाके में है और उसमें किस मूल्य के नोट डाले गए हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :ATM Cash Limit Rules
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