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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएटीएम में कितना कैश रहता है, कैश वैन में रुपये रखने की क्या है लिमिट?

एटीएम में कितना कैश रहता है, कैश वैन में रुपये रखने की क्या है लिमिट?

एटीएम में कैसेट प्रणाली के जरिए कैश रखने की लिमिट होती है और रिफिलिंग खपत के आधार पर होती है. वहीं, आरबीआई के नियमों के अनुसार कैश वैन में तय समयसीमा के तहत ही नकदी ट्रांसपोर्ट की जाती है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 11 Oct 2026 06:40 PM (IST)
एटीएम में कैसेट प्रणाली के जरिए कैश रखने की लिमिट होती है और रिफिलिंग खपत के आधार पर होती है. वहीं, आरबीआई के नियमों के अनुसार कैश वैन में तय समयसीमा के तहत ही नकदी ट्रांसपोर्ट की जाती है.

रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पैसे निकालकर आ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मशीन के भीतर कुल कितना कैश रखा जा सकता है? बैंक सुरक्षा वजहों से किसी खास एटीएम का सटीक बैलेंस सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन फिर भी कैश रखने की एक तय क्षमता और नियम होते हैं. यह रकम इस बात पर निर्भर करती है कि एटीएम किस इलाके में है और उसमें किस मूल्य के नोट डाले गए हैं.

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एटीएम मशीन के अंदर नकदी रखने के लिए लोहे से बनी बेहद सुरक्षित ट्रे लगी होती हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में कैसेट कहा जाता है. एक मानक एटीएम के अंदर आमतौर पर ऐसी 4 कैसेट दी जाती हैं, जिनमें नोटों के गड्डीदार बंडल सजाकर रखे जाते हैं.
एटीएम मशीन के अंदर नकदी रखने के लिए लोहे से बनी बेहद सुरक्षित ट्रे लगी होती हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में कैसेट कहा जाता है. एक मानक एटीएम के अंदर आमतौर पर ऐसी 4 कैसेट दी जाती हैं, जिनमें नोटों के गड्डीदार बंडल सजाकर रखे जाते हैं.
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प्रत्येक कैसेट की क्षमता करीब 2,500 नोटों की होती है, जिसके आधार पर पूरी मशीन में एक समय में कुल 10,000 नोट लोड किए जा सकते हैं.
प्रत्येक कैसेट की क्षमता करीब 2,500 नोटों की होती है, जिसके आधार पर पूरी मशीन में एक समय में कुल 10,000 नोट लोड किए जा सकते हैं.
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एटीएम में रखे जाने वाले कुल कैश का गणित नोटों की कीमत पर तय होता है. यदि मशीन की सभी चारों कैसेटों में सिर्फ 500 रुपये के नोट भरे जाएं, तो कुल रकम 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, व्यावहारिक रूप से सभी कैसेटों में एक ही नोट नहीं होता है.
एटीएम में रखे जाने वाले कुल कैश का गणित नोटों की कीमत पर तय होता है. यदि मशीन की सभी चारों कैसेटों में सिर्फ 500 रुपये के नोट भरे जाएं, तो कुल रकम 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, व्यावहारिक रूप से सभी कैसेटों में एक ही नोट नहीं होता है.
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आमतौर पर 100, 200 और 500 रुपये के नोट मिला-जुलाकर रखे जाते हैं, जैसे कि दो कैसेट 500 के और बाकी 100-200 के हों तो मशीन में करीब 32.50 लाख रुपये होते हैं. आधुनिक मशीनों में कैश जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है.
आमतौर पर 100, 200 और 500 रुपये के नोट मिला-जुलाकर रखे जाते हैं, जैसे कि दो कैसेट 500 के और बाकी 100-200 के हों तो मशीन में करीब 32.50 लाख रुपये होते हैं. आधुनिक मशीनों में कैश जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है.
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बैंक शाखाओं से एटीएम तक भारी नकदी पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बेहद कड़े दिशा-निर्देश बनाए हैं. नियमों के मुताबिक एक कैश वैन में एक बार में अधिकतम 5 करोड़ रुपये ही ले जाए जा सकते हैं और वैन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होना अनिवार्य है.
बैंक शाखाओं से एटीएम तक भारी नकदी पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बेहद कड़े दिशा-निर्देश बनाए हैं. नियमों के मुताबिक एक कैश वैन में एक बार में अधिकतम 5 करोड़ रुपये ही ले जाए जा सकते हैं और वैन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होना अनिवार्य है.
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इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से वैन में एक ड्राइवर, दो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी और दो बैंक अधिकारी या कस्टोडियन का होना जरूरी होता है. समय की बात करें तो शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे के बाद एटीएम में कैश भरने पर पाबंदी है.
इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से वैन में एक ड्राइवर, दो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी और दो बैंक अधिकारी या कस्टोडियन का होना जरूरी होता है. समय की बात करें तो शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे के बाद एटीएम में कैश भरने पर पाबंदी है.
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बैंक अपनी हर मशीन में मौजूद नकदी के स्तर पर लगातार डिजिटल निगरानी रखते हैं. जैसे ही किसी मशीन में पैसा खत्म होने की कगार पर आता है, वैसे ही इसका अलर्ट संबंधित बैंक और एजेंसी को मिल जाता है.
बैंक अपनी हर मशीन में मौजूद नकदी के स्तर पर लगातार डिजिटल निगरानी रखते हैं. जैसे ही किसी मशीन में पैसा खत्म होने की कगार पर आता है, वैसे ही इसका अलर्ट संबंधित बैंक और एजेंसी को मिल जाता है.
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आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के एटीएम में औसतन हर तीन दिन में नकदी लोड की जाती है. हालांकि, मेट्रो शहरों में खपत अधिक होने से हर दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन ढाई दिन के अंतराल में मशीनों में कैश भरा जाता है.
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के एटीएम में औसतन हर तीन दिन में नकदी लोड की जाती है. हालांकि, मेट्रो शहरों में खपत अधिक होने से हर दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन ढाई दिन के अंतराल में मशीनों में कैश भरा जाता है.
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भारत में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के साथ ही मशीनों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है. रिजर्व बैंक द्वारा जारी अगस्त 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश भर में कुल 2,09,992 एटीएम काम कर रहे हैं.
भारत में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के साथ ही मशीनों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है. रिजर्व बैंक द्वारा जारी अगस्त 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश भर में कुल 2,09,992 एटीएम काम कर रहे हैं.
Published at : 11 Oct 2026 06:40 PM (IST)
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ATM Cash Limit Rules

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