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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC विवाद: अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, '...ये साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे'

CEC विवाद: अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, '...ये साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे'

गुजरात निकाय चुनाव पर अमित शाह के कमेंट के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है. जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा और इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार को तानाशाह भी कहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 11:10 PM (IST)
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गुजरात निकाय में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद अमित शाह के बयान पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस उनपर टूट सी पड़ी है. अमित शाह पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि 'वोट चोरी' की साजिश रचने वालों में से एक ने, जाहिर है, 2029 के लोकसभा चुनाव के बारे में भविष्यवाणी कर दी है. 

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने 3 Bs, बड़ी-बड़ी बातें, झांसा और धौंस-पट्टी (Bombast, Bluff and Bluster) के साथ फिर से लौट आए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने 3 B जिसके लिए उन्होंने निस्संदेह धांधली की प्रक्रिया शुरू भी कर दी होगी. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. 

जयराम बोले- झूठ पर टिकी तानाशाह सरकार

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा, 'लोग जानते हैं कि वोट देने का संवैधानिक अधिकार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वे झूठ पर टिकी तानाशाह सरकारों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं. उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते हैं. इसीलिए भारत, और खासकर युवा, अब सड़कों पर उतर आए हैं. 

उन्होंने कहा कि देश में समाज के हर वर्ग में अपने खिलाफ नाराजगी को देखकर यह खतरनाक जोड़ी साफ तौर पर घबरा गई है. गृह मंत्री को उन जांचों का सामना करने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, जो उनके कई बुरे कामों को लेकर तब शुरू होंगी, जब उनके साहब की सरकार गिरेगी. 

यह एक अजीब कमेंट है: पवन खेड़ा

वहीं, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि BJP को सत्ता में आने और बहुमत हासिल करने में 50-60 साल लग गए. यह एक अजीब कमेंट है. कांग्रेस की आलोचना करना कि वह इतने लंबे समय तक अलग-अलग राज्यों में सत्ता से बाहर रही, जबकि आपकी अपनी पार्टी दशकों से नेशनल स्टेज से गायब थी. आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? 

खेड़ा ने कहा, 'फिर आप दावा करते हैं कि आप 2029 में भी जीतेंगे.  ज्ञानेश कुमार पर इतना भरोसा क्यों है, और क्या ज्ञानेश 2029 तक ऑफिस में रहेंगे? जहां तक ​​इस इलेक्शन कमीशन की बात है और जिस तरह से यह अभी काम कर रहा है, हम इसे 2029 तक चलने देंगे. क्योंकि उन्हें इतना भरोसा है, वे यह कहकर हमारी बात साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे. आप असल में कैसे जीत रहे हैं? कम से कम सड़कों पर तो उतरें और जनता का गुस्सा देखें. पुलिस की मौजूदगी हटा दें और खुद आकर वह गुस्सा देखें.'

उन्होंने कहा, '13 करोड़ लोगों के नाम रोल से क्यों हटाए गए?  जिन लोगों को आपने मरा हुआ घोषित किया था, वे सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं. वे मेमोरेंडम देते घूम रहे हैं.  और फिर आप पूछते हैं, 'ज्ञानेश का नाम क्यों? अच्छा, तो फिर हम किसका नाम लें?  हम कठपुतली का नाम लेंगे, लेकिन हम उन लोगों का भी नाम लेते हैं जो कठपुतलियों को कंट्रोल करते हैं.  PM मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, हम सबका नाम लेते हैं.'

आपने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया: इमरान मसूद
वहीं, कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हमारी लड़ाई इस बात के खिलाफ है, कि आपने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है. चुनाव आयोग को महज एक कठपुतली बना दिया है. हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे. ऐसा नहीं होने देंगे. उन्हें बार-बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश बंद करनी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि वोटर लिस्ट से 13 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि 13 करोड़ घुसपैठिए हैं. लिस्ट को जनता सामने रखें. इसमें दिखाया जाए कि कितने लोगों की पहचान की गई. कितनों को असल में डिपोर्ट किया गया. 

कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया अमित शाह के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात तो बस झांकी है. 2029 बाकी है. शाह ने कहा था कि गुजरात में कांग्रेस को जनता ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी जी निराधार आरोपों का जवाब इसी तरह से आगामी 2029 के चुनाव में भारत की जनता देगी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Oct 2026 11:10 PM (IST)
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EC Congress BJP AMIT SHAH
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