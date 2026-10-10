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प्लेन में लाइट बंद करके क्यों करवाई जाती है लैंडिंग, जानें वजह?
Aircraft Landing: जब भी विमान लैंड हो रहा होता है तो कैबिनेट की लाइटें कम या फिर बंद कर दी जाती हैं. जानें क्या है इसकी वजह.
Aircraft Landing: क्या आपने कभी सोचा है कि जब हवाई जहाज लैंडिंग की तैयारी करता है तो केबिन की लाइटें कम या फिर बंद क्यों कर दी जाती हैं? यह एक आम प्रक्रिया लग सकती है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है. आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.
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Published at : 10 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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