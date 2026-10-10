प्लेन में लाइट बंद करके क्यों करवाई जाती है लैंडिंग, जानें वजह?

केबिन की लाइटों को कम करने से यात्रियों की आंखें कम रोशनी वाली स्थिति के हिसाब से ढल जाती हैं. इससे अगर हवाई जहाज की बिजली चली जाए तो वह बेहतर ढंग से देख पाते हैं.