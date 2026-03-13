Adobe के CEO शांतनु नारायण ने दिया इस्तीफा, जानिए कितनी है उनकी सैलरी और नेटवर्थ

दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाने वाली Adobe Inc. से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी के लंबे समय से सीईओ रहे शांतनु नारायण ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है. करीब दो दशकों तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने यह घोषणा की कि जैसे ही कंपनी नए सीईओ की नियुक्ति कर लेगी, वह अपने पद से हट जाएंगे.

इस खबर के सामने आते ही टेक इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मच गई. हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि नारायण पूरी तरह से अलग नहीं होंगे. वे कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे और नए सीईओ को मार्गदर्शन देते रहेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि Adobe के CEO शांतनु नारायण की सैलरी और कुल संपत्ति कितनी है.

शांतनु नारायण कौन हैं?

शांतनु नारायण भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले हैं. उनका जन्म 27 मई 1963 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था. उनके पिता का प्लास्टिक का व्यवसाय था, जबकि उनकी मां अमेरिकी साहित्य पढ़ाती थीं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में की और बाद में Osmania University से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की, इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. अमेरिका में उन्होंने Bowling Green State University से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की, बाद में उन्होंने University of California Berkeley Haas School of Business से एमबीए भी किया.

करियर की शुरुआत और टेक कंपनियों में काम

नारायण का करियर कई बड़ी टेक कंपनियों के साथ जुड़ा रहा है. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी भूमिकाओं में काम किया. उन्होंने कुछ समय के लिए Apple में भी काम किया, जहां वे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थे. इसके बाद उन्होंने Silicon Graphics में भी कार्य किया. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक शुरुआती डिजिटल फोटो शेयरिंग स्टार्टअप Pictra की सह-स्थापना भी की.

कितनी है शांतनु नारायण की सैलरी और संपत्ति

रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में शांतनु नारायण को लगभग 51 मिलियन डॉलर (करीब 420 करोड़ रुपये से ज्यादा) का कुल वेतन मिला. इस पैकेज में बेसिक सैलरी, बोनस, स्टॉक अवॉर्ड और अन्य लाभ भी शामिल थे. वहीं 2025 की Hurun Rich List के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 4,670 करोड़ रुपये बताई गई है.

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Adobe में कैसे पहुंचे और बने CEO

शांतनु नारायण वर्ष 1998 में Adobe Inc. से जुड़े. उस समय उन्हें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बनाया गया था. उनकी नेतृत्व क्षमता और तकनीकी समझ को देखते हुए कंपनी में उनका कद लगातार बढ़ता गया. 2005 में वे कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने. दिसंबर 2007 में उन्हें कंपनी का CEO बना दिया गया. 2017 में उन्हें बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया. इस तरह उन्होंने करीब 18 साल तक कंपनी का नेतृत्व किया.

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